رئيس اتصالات النواب: مئات الآلاف تعرضوا للنصب الإلكتروني بسبب المراهنات

حذر أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطورة ظاهرة المراهنات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة وقامت بحجب عدد كبير من هذه التطبيقات.

وقال بدوي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، على شاشة الحياة، أن هناك مئات الآلاف تعرضوا للنصب الإلكتروني من خلال المراهنات الإلكترونية.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن هناك تطبيقات في المراهنات الإلكترونية تجعل الأشخاص مدمنين لها بحيث يقومون بفتح واستخدام التطبيق على مدار 24 ساعة.

وأكد أن هناك تشريعات قريباً لمواجهة المراهنات الإلكترونية.