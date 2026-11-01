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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إشعال المنطقة.. تفاصيل الاستعدادات الإسرائيلية الأمريكية لعودة الحرب ضد إيران

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت هيئة البث العبرية أن مناقشات تمت بين كبار المسئولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي و القيادة المركزية الأمريكية كجزء من التنسيق الأمني بين البلدين.

وقالت هيئة البث العبرية في تقرير : الاعتقاد في إسرائيل بأن الرئيس ترامب يمكنه أن يأمر في غضون أيام باستئناف العمليات ضد إيران.

وأضافت: مسئولون إسرائيليون يعبرون عن تشاؤمهم بشأن إمكانية تحقيق اختراق في المحادثات مع إيران على المستوى الدبلوماسي.

وتابعت: أنهت إسرائيل الاستعدادات المحتملة لاستئناف العمليات سواء في الهجمات أو في أنظمة الدفاع.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى وصول عشرات الطائرات الأمريكية للنقل والتزود بالوقود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة بما في ذلك القواعد الجوية في عوفدا ونفيتيم.

القيادة المركزية الأمريكية جيش الاحتلال ترامب إيران

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