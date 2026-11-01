سفير سنغافورة: تهديدات الملاحة في هرمز وباب المندب خطيرة للغاية.. وندعو للتنسيق مع مصر لحماية التجارة الدولية

قال السفير دومينيك جو، سفير سنغافورة لدى مصر وليبيا، إن التهديدات التي تواجه مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر خطيرة للغاية، مؤكداً ضرورة عدم السماح للصراعات بين الدول بالتأثير على تدفقات التجارة الدولية أو المساس بحرية الملاحة.

سنغافورة تدعو للتعاون مع مصر لحماية التجارة الدولية والملاحة

وأضاف جو، خلال حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، أن سنغافورة، باعتبارها دولة تعتمد على التجارة، تتابع هذه التطورات عن كثب، وتتمسك بموقف واضح يقوم على ضرورة تحييد حركة التجارة الدولية عن الصراعات والنزاعات الإقليمية.

وأوضح أن بلاده يمكنها التحرك من خلال طرح هذه القضية في المحافل الدولية المعنية، مثل مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية، للضغط على الأطراف المعنية وضمان عدم تأثر حركة التجارة العالمية بالتوترات العسكرية.

وأشار إلى إمكانية التعاون الوثيق مع مصر في هذا الملف، نظراً لاعتماد البلدين على تدفقات التجارة الدولية، لا سيما أن جانباً مهماً من التجارة المصرية يمر عبر قناة السويس.

وشدد سفير سنغافورة على أن القاهرة وسنغافورة تمتلكان مصلحة مشتركة في ضمان استمرار حركة التجارة الدولية دون تعطيل، مؤكداً أهمية العمل المشترك لحماية الممرات البحرية وتأمين التدفقات التجارية بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.