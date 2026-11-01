«بيت الحكمة» ناشرًا رسميًا لكتب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 47

وقّع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، اتفاقية رعاية مع مجموعة بيت الحكمة للثقافة، تتولى بموجبها المجموعة مهمة الناشر الرسمي لكتب الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وتستهدف الشراكة دعم الثقافة السينمائية وتوثيق تجارب المبدعين، إلى جانب تعزيز التعاون بين صناعتي النشر والسينما، من خلال إصدار 6 كتب جديدة تتنوع بين توثيق المسيرات الفنية لعدد من المكرّمين، والدراسات السينمائية المتخصصة، واستعادة محطات بارزة في تاريخ المهرجان.

ووقّع الاتفاقية الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، والدكتور أحمد السعيد، مؤسس مجموعة بيت الحكمة للثقافة ورئيسها التنفيذي.

حسين فهمي: الكتاب جزء أساسي من دور المهرجان الثقافي

أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته بالتعاون مع مجموعة بيت الحكمة، مؤكدًا أهمية الكتاب في توثيق تاريخ السينما وحفظ تجارب صناعها، مشيرًا إلى أن دور المهرجان لا يقتصر على عرض الأفلام وتكريم صناعها، بل يمتد إلى الاهتمام بالثقافة السينمائية ونقل الخبرات والمعرفة إلى الأجيال الجديدة.

وقال فهمي إن الكتاب يحفظ تجارب الفنانين والمبدعين، ويتيح للباحثين والجمهور فرصة التعرف إليها بصورة أعمق، معربًا عن سعادته بالتعاون مع بيت الحكمة، خاصة في العام الذي يحتفل فيه المهرجان بمرور 50 عامًا على تأسيسه.

وأضاف أن الشراكة تفتح المجال أمام التعاون بين النشر والإنتاج السينمائي، من خلال ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة»، مشيرًا إلى ثراء الأدب العربي بالأفكار والحكايات والشخصيات التي تستحق الوصول إلى الجمهور في أعمال سينمائية ودرامية، ومعربًا عن أمله في أن تسهم المبادرة في تقديم مشروعات جديدة وخلق فرص للتعاون بين الناشرين وصناع الأفلام.

بيت الحكمة: شراكة لحفظ ذاكرة المهرجان

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد السعيد عن اعتزازه بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن الشراكة تنطلق من إيمان المجموعة بأهمية التكامل بين مختلف مجالات الإبداع الثقافي.

وقال السعيد إن الكتاب شريك أصيل في الحياة الثقافية بمختلف فنونها، وإن إصدارات المهرجان تسهم في حفظ ذاكرته؛ فما يُعرض على الشاشة أيامًا معدودة يجد في الكتاب حياة أطول، مؤكدًا سعادة المجموعة بالمشاركة في صون هذه الذاكرة مع أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.

6 إصدارات توثق تجارب سينمائية وتاريخ المهرجان

وتضم إصدارات الدورة 6 كتب، يتناول 4 منها تجارب شخصيات يحتفي بها المهرجان هذا العام، في مقدمتها كتاب «آسر ياسين.. الفارس الجسور» للناقدة صفاء الليثي، الذي يستعرض المسيرة الفنية للنجم آسر ياسين، أحد المكرّمين بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما يصدر كتاب «مدحت العدل.. سينما الجيل الحائر» للكاتب أمجد جمال، الذي يتناول تجربة السيناريست والشاعر مدحت العدل وإسهاماته في السينما المصرية.

وتشمل القائمة كتاب «فكر الفيلم وعين السينما» لمدير التصوير سعيد شيمي، الذي يقدم خلاصة تجربته الممتدة خلف الكاميرا ورؤيته لفن التصوير السينمائي وعلاقته ببناء الصورة والمعنى.

ويخصص المهرجان أيضًا كتابًا للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني بعنوان «سينما ماتيو جاروني.. حكاية الغريب» للكاتب حسن سلامة، يتناول عالمه السينمائي وخصوصية تجربته الإبداعية.

ومن بين الإصدارات كذلك كتاب «أفلام الهرم الذهبي (1976-2025).. نظرة من قرب» للكاتب خالد عبد العزيز، الذي يستعيد تاريخ المهرجان من خلال الأفلام الفائزة بجائزته الكبرى منذ انطلاق دورته الأولى عام 1976، ويقدم قراءة في الأعمال التي حصدت الهرم الذهبي على امتداد خمسة عقود.

أما الإصدار السادس، فهو كتاب «نزهة ليلية.. قراءات في أفلام النوع» للكاتب كريم الدليل، الذي يتناول مجموعة من أفلام الرعب والإثارة والخيال العلمي وغيرها من الأنواع السينمائية، من خلال قراءات تستكشف خصائصها الفنية والسردية.

ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» للمرة الأولى

ولا تقتصر الشراكة بين المهرجان ومجموعة بيت الحكمة على إصدار الكتب، بل تمتد إلى مشاركة المجموعة في ملتقى «من الكتاب إلى الشاشة» (Book to Screen)، الذي يطلقه المهرجان للمرة الأولى ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما» في دورته السابعة والأربعين.

ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين دور النشر وصناع السينما والدراما، من خلال إتاحة الفرصة أمام المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو للتعرف إلى الأعمال الأدبية القابلة للتحويل إلى أفلام ومسلسلات، وخلق مساحة مهنية للحوار حول الاقتباس وحقوق الملكية الفكرية وفرص تطوير المشروعات المشتركة.

وتكتسب إصدارات الدورة المقبلة أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بما يعزز دور المشروع في توثيق ذاكرة المهرجان واستعادة محطات من تاريخه، ودعم الثقافة السينمائية وإثراء المكتبة العربية بمراجع متخصصة تتيح للأجيال الجديدة من الباحثين والنقاد وصناع الأفلام التعرف إلى تجارب أسهمت في تشكيل تاريخ السينما وتطورها.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا.

ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.