بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بـ تطبيق مضاعفة الإنترنت في شركات الإتصالات ، يترقب المواطنون بدء التطبيق الفعلي لـ باقة 50 جيجا لتصبح الضعف بنفس السعر، ويبدأ تطبيق القرار رسمياً اعتباراً من اليوم الأحد 1 نوفمبر.

وتبدأ شركات الاتصالات في مصر اليوم الأحد، تطبيق قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك عند 150 جنيها شهريا، وفقا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



توجيهات عاجلة بضعف باقة الإنترنت

أصدر الجهاز المركزي للاتصالات في 27 أكتوبر الماضي تعليمات تنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، بمضاعفة سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيها، لتصبح 100 جيجابايت بدلا من 50 جيجابايت، دون أي زيادة في سعر الاشتراك، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من 1 نوفمبر 2026.

كيف تحصل على 50 جيجا إضافية مجاناً؟

يبدأ تطبيق السعة الجديدة من خلال شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت اعتبارًا من اليوم، ويمكن للمشترك التأكد من حصوله على الـ50 جيجابايت الإضافية من خلال الخطوات التالية:

-فتح التطبيق الرسمي لشركة الإنترنت المشترك بها.

-تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

-الدخول إلى تفاصيل الباقة أو متابعة الاستهلاك.

-التأكد من ظهور السعة الجديدة بإجمالي 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت.

-كما يمكن متابعة تفاصيل الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمقدم الخدمة.

سعر أرخص باقة نت في مصر 100 جيجا

وبحسب تفاصيل الباقة الأساسية، يبلغ سعر الاشتراك 150 جنيهًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، بما يعادل 171 جنيهًا شاملًا الضريبة، وهو السعر الذي سيحصل مقابله المشترك على 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، بزيادة قدرها 100% في السعة التحميلية دون تغيير التكلفة الشهرية.

تأتي الخطوة تنفيذا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ضوء توصيات منتدى مصر 2026، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت، وتعزيز الشمول الرقمي، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التعليمية والصحية والحكومية الإلكترونية.



أسعار باقات we للإنترنت المنزلي2026

- 100 جيجابايت بدلًا من 50، وفق التعديل المعلن | 150 جنيهًا

- 150 جيجابايت | 260 جنيهًا

- 200 جيجابايت | 330 جنيهًا

- 250 جيجابايت | 395 جنيهًا

- 300 جيجابايت | 460 جنيهًا

-400 جيجابايت | 580 جنيهًا

- 500 جيجابايت | 660 جنيهًا

- 750 جيجابايت | 925 جنيهًا

- 1500 جيجابايت | 1650 جنيهًا

ملحوظة : يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عند شحن باقة الانترنت من وي.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي أورنج

تبدأ من الباقة الأساسية البالغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا، التي يستهدف القرار رفع سعتها إلى 100 جيجابايت.

ويبلغ سعر باقة 150 جيجابايت 260 جنيهًا

وباقة 200 جيجابايت 330 جنيهًا

وباقة 250 جيجابايت 395 جنيهًا

وباقة 300 جيجابايت 460 جنيهًا

وباقة 500 جيجابايت 660 جنيهًا

وباقة 750 جيجابايت 925 جنيهًا، للسرعات التي تصل إلى 30 ميجابت في الثانية

ملحوظة : يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عند شحن باقة الانترنت من أورانج .

أسعار باقات الإنترنت الأرضي فودافون

تبدأ الباقة الأساسية من 150 جنيهًا شهريًا، وهي الباقة المستهدفة بمضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت.

-وتبلغ تكلفة باقة 150 جيجابايت 260 جنيهًا،

-وباقة 200 جيجابايت 330 جنيهًا،

-وباقة 300 جيجابايت 460 جنيهًا

- باقة 750 جيجابايت إلى 925 جنيهًا، وذلك للسرعات التي تصل إلى 30 ميجابت في الثانية.

-كما تعرض الشركة باقة 300 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت في الثانية مقابل 690 جنيهًا

-وباقة 750 جيجابايت بسرعة تصل إلى 100 ميجابت في الثانية مقابل 1425 جنيهًا

ملحوظة : يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عند شحن باقة الانترنت من فودافون .