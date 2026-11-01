توقيع اتفاقية إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة ببرج العرب

وقّعت مكتبة الإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب الجديدة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة «دار مكتبة الإسكندرية للإبتكار والمعرفة»، لتكون صرحًا جديدًا للبحث العلمي والمعرفة والإبداع وتسهم في إثراء الحياة الثقافية والعلمية وخدمة أبناء المدينة وإقليم غرب الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس محمد خيري، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكد الدكتور أحمد زايد، أن توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة لإنشاء «دار مكتبة الإسكندرية للإبتكار والمعرفة» يمثل خطوة مهمة نحو إقامة صرح علمي وثقافي جديد، وثمرة للتعاون المثمر بين المكتبة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب.

وأوضح د.زايد، أن المشروع يستهدف إنشاء مؤسسة متكاملة للبحث العلمي والمعرفة والإبداع، بعد أن تمت موافقة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية على هذا المشروع، حيث يتجاوز مفهوم المشروع المفهوم التقليدي للمكتبات لتضم مراكز بحثية وبيتًا لاستضافة الباحثين والضيوف من مصر ومختلف دول العالم، إلى جانب إتاحة برامج أكاديمية متخصصة في مجالات المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والدراسات الهيلينستية وإدارة المكتبات، مع إمكانية منح درجات علمية متخصصة.

وأضاف د.زايد، أن «دار مكتبة الإسكندرية» تستلهم عددًا من التجارب والمؤسسات العلمية العالمية وتسعى إلى توفير بيئة حاضنة للمواهب الشابة والأطفال المبدعين وإتاحة فرص متميزة للتعلم والبحث العلمي أمام أبناء مختلف الفئات الاجتماعية، بما يعزز دور مصر في نشر المعرفة والثقافة، ويدعم مكانتها كمركز للإشعاع الحضاري والعلمي.

من جانبه، أكد المهندس محمد خيري، أن تخصيص الأرض لإنشاء فرع جديد لمكتبة الإسكندرية لا يقتصر على إقامة مشروع ثقافي، بل يمثل إضافة نوعية لمدينة برج العرب الجديدة وإقليم غرب الإسكندرية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة لا تقتصر على توفير الإسكان والمرافق، وإنما تمتد لتشمل المؤسسات التعليمية والثقافية والعلمية.

وأشار خيري، إلى أن المشروع يجسد حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية العريقة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع ويدعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية هذا الصرح في إتاحة مساحات جديدة أمام الأجيال القادمة للتعلم والبحث والإبداع.

بدوره، أعرب الدكتور أحمد عمارة، عن اعتزازه بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن تخصيص الأرض بنظام نقل الأصول يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها، وتوظيف مواردها بما يخدم الصالح العام، وموضحًا أن دور الهيئة لا يقتصر على إنشاء المدن الجديدة وتوفير الأراضي والمرافق بل يمتد إلى دعم إقامة المؤسسات العلمية والثقافية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة.

وأشار عمارة، إلى أن المشروع يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدور الثقافي والعلمي لمكتبة الإسكندرية وخدمة سكان مدينة برج العرب الجديدة والمناطق المحيطة بها، مشددًا على حرص قيادات وزارة على استمرار التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.