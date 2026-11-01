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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي: يجب تعزيز الموارد المالية للاتحاد الإفريقي وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مع دونالد كابيروكا ممثل الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى لتمويل الاتحاد وصندوق السلام، سبل تعزيز الاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي وتطوير آليات تمويل أنشطته وبرامجه.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمشاركة وزراء الخارجية والمالية حول تمويل الاتحاد، والمقرر عقدها في أكرا خلال شهر نوفمبر الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزير عبد العاطي أكد أهمية تعزيز الموارد المالية للاتحاد الإفريقي وتطوير آليات التمويل الذاتي، وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي من الشركاء الدوليين بما يعزز استقلالية القرار الإفريقي ويضمن استدامة تمويل أنشطة الاتحاد، خاصة في مجالات السلم والأمن ومنع النزاعات وتسويتها وعمليات دعم السلام.

وشدد على أن التحدي لا يقتصر على توفير الموارد المالية، وإنما يمتد إلى ضمان كفاءة إدارتها وحسن توظيفها.

وأكد وزير الخارجية أهمية المضي قدماً في إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي وترشيد هياكلها وأجهزتها، وإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية تعزز كفاءة الإنفاق وتحد من ازدواجية الاختصاصات، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الأفريقية وتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.

وأعرب عن التطلع لأن تسفر الدورة الاستثنائية المرتقبة للمجلس التنفيذي عن خطوات عملية لتعزيز الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي.

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ممثل الاتحاد الإفريقي

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