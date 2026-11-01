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تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولي يتابع ترتيبات استضافة مصر للنسخة الأولى من "منتدى البرلمانيين الشباب العرب"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات الإعداد لمنتدى البرلمانيين الشباب العرب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية عددًا من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، عرض الوزير موقف الترتيبات الخاصة بالإعداد للنسخة الأولى من مُنتدى البرلمانيين الشباب العرب المُقرر أن تستضيفه مصر ويُعقد تحت رعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.

ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانيين الشباب، وتبادل الخبرات التشريعية، وتطوير العمل البرلماني العربي المُشترك ودعم قضايا الشباب.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية التنظيم الجيد للحدث، بما يكفل خروج المنتدى بالصورة التي تعكس ما تتمتع به مصر من خبرات وإمكانات مؤسسية في تنظيم الفعاليات العربية والدولية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المستشار هاني حنا

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