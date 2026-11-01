رئيس الوزراء يتابع ترتيبات الإعداد لمنتدى البرلمانيين الشباب العرب

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استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية عددًا من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، عرض الوزير موقف الترتيبات الخاصة بالإعداد للنسخة الأولى من مُنتدى البرلمانيين الشباب العرب المُقرر أن تستضيفه مصر ويُعقد تحت رعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.

ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانيين الشباب، وتبادل الخبرات التشريعية، وتطوير العمل البرلماني العربي المُشترك ودعم قضايا الشباب.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية التنظيم الجيد للحدث، بما يكفل خروج المنتدى بالصورة التي تعكس ما تتمتع به مصر من خبرات وإمكانات مؤسسية في تنظيم الفعاليات العربية والدولية.