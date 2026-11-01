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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يكشف شرطه لوقف استهداف مصافي النفط الروسية

زيلينسكي
زيلينسكي
محمود نوفل

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، عن أن بلاده عرضت على واشنطن شراء صواريخ باتريوت، و"أكدنا استعدادنا لتأمين التمويل اللازم”.

وقال زيلينسكي في تصريحات له: "إذا أرادت واشنطن عدم استهداف مصافي النفط الروسية؛ فعلى موسكو وقف هجماتها على منظومة الطاقة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في تصريحات خلال أكتوبر الماضي،: “تسببت قوات الدفاع الأوكرانية في خسائر قياسية لدى العدو، واستعادت أراضٍ أكثر مما تمكن الروس من الاستيلاء عليها”.

وأضاف: “وفي شهر واحد فقط، خسرت روسيا 54,400 جندي قتيلًا أو مصابًا بجروح خطيرة، هذا رقم قياسي لأي شهر من الحرب الشاملة”. 

وتابع: “كما سُجل رقم قياسي للخسائر اليومية، حيث فقد الجيش الروسي 2,250 جنديًا في 21 أكتوبر”.

وزاد: “من المهم أن نؤكد أننا نواصل استعادة ما يعود لنا”.

وأكمل: في أكتوبر، حررت قوات الدفاع 96.2 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، وهو أكثر بنحو 10.4 كيلومترات مربعة مما تمكن المحتلون من الاستيلاء عليه خلال تلك الفترة.

وزاد: “نشكر جميع مدافعينا، جميع محاربينا، كل لواء، وكل وحدة على هذا النتيجة المهمة لبلادنا، روسيا تتكبد خسائر، نحن نحافظ على مواقعنا، نحرر الأراضي، ونجعل كل يوم من الحرب مكلفًا قدر الإمكان للعدوان”.

وأتم تصريحاته: “لوقف هذه الخسائر الجنونية؛ كل ما تحتاجه روسيا هو اختيار وقف إطلاق النار والدبلوماسية”.

أوكرانيا روسيا زيلينسكي واشنطن مصاف النفط الروسية مصادر الطاقة الأوكرانية

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