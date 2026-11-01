غدا.. بدء اجتماعات (2+2) بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان في العاصمة الجديدة

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تُعقد اجتماعات (2+2) بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان، غدا الإثنين، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الجديدة.

وتشمل الاجتماعات، لقاءً ثنائيا بين وزير الخارجية ونظيره السوداني، يعقبها لقاء رباعي لوزراء الخارجية والري، ثم مباحثات موسعة بمشاركة الوفود من الجانبين.

كما سيقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي بالتوقع على اتفاقيتي قرض ومنحة مقدمتان من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بحضور كل منّ: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.