تايمز أوف إسرائيل: رئيس لجنة انتخابات الكنيست يؤكد سلامتها ويرفض التشكيك في نتائجها

أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرج، أن انتخابات الكنيست السادسة والعشرين جرت بصورة سليمة، وأن نتائجها تعكس إرادة الناخبين، مشددًا على أن الأدلة المتاحة حاليًا لا يمكن أن تؤدي إلى تغيير النتائج أو إبطالها، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد، عن سولبرج قوله، خلال رسالة مصورة ظهر فيها إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» ديفيد زيني، والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، والمدير العام المكلف للجنة الانتخابات دين ليفني، إن الانتخابات جرت بشكل سليم، وإن نتائجها تعكس إرادة الناخبين.

وأوضح سولبرج أن التحقيقات الجارية بشأن شبهات التدخل في الانتخابات تتعلق بمزاعم خطيرة حول تمويل من جهات أجنبية بهدف التأثير على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن جهاز الشاباك يتولى التحقيق في هذه الشبهات.

وأضاف أن معظم التقارير الإعلامية المتداولة بشأن التحقيق غير صحيحة، مشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال في مرحلة سرية، ويستند إلى معلومات استخباراتية لا يمكن الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن.

وشدد رئيس لجنة الانتخابات على أن الشبهات تظل مجرد ادعاءات إلى حين إثباتها بأدلة قاطعة، موضحًا أن الطعن في نتائج الانتخابات يتطلب أدلة قوية، وأن الادعاء بأن المعلومات المتاحة حاليًا يمكن أن تقلب نتائج الانتخابات برمتها غير صحيح.

وأكد سولبرج أنه حتى إذا ثبتت صحة هذه الشبهات، فإن ذلك لن يقوض نزاهة العملية الانتخابية أو النتائج الإجمالية، لافتًا إلى أن الجهات المختصة ستواصل التحقيق بشكل شامل لكشف الحقيقة.

وأشار إلى أن النتائج الرسمية ستُقدم إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج وفق الجدول المقرر خلال الأسبوع الجاري، على أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد اتهم، الخميس الماضي، بحدوث تلاعب في الانتخابات، مدعيًا وجود مخطط تدخل أجنبي وتزوير أسهم في زيادة التصويت داخل المجتمع العربي.