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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الاستثمار في عقول الشباب هو الرهان الرابح لمستقبل مصر والتنمية

النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ
النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

أكد أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة مخرجات "منتدى مصر 2026"، وخاصة إطلاق برنامج «دولة الابتكار» وتخصيص محفظة تمويلية واستثمارية بـ 500 مليون جنيه لدمج البحث العلمي بالصناعة، تُمثل إرادة سياسية حاسمة للانتقال باقتصاد مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأوضح "زكريا" أن التكليف الرئاسي للحكومة بنشر خططها التنفيذية مصحوبة بجدول زمني ومؤشرات قياس أداء واضحة على موقع المنتدى، يمثل خطوة نموذجية تُعزز الشفافية، وتمنح البرلمان والمجتمع فرصة حقيقية لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مبادرة «دولة الابتكار» تُعد فرصة ذهبية لربط الجامعات والمراكز البحثية باحتياجات المصانع الوطنية مباشرة إذ تهدف المبادرة إلى توجيه مشروعات التخرج والحلول التكنولوجية الشابة لسد الفجوات الإنتاجية وتطوير النماذج الأولية للمكونات الصناعية، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات لتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة.

وشدد أحمد سمير زكريا على أن الأفكار المبتكرة أصبحت في العصر الحديث هي وقود العصر والمحرك الأساسي لقوة الدول، مشيرًا إلى أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول أبنائها النوابغ والشباب.

وأشاد باللفتة الرئاسية الشاملة لدمج ذوي الهمم وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات الرقمية والتأهيل المهني للصم وضعاف السمع، مشددًا على أهمية تذليل العقبات وتسهيل إجراءات حماية الملكية الفكرية، لضمان تحويل التوجيهات الرئاسية إلى نتائج تنموية ملموسة يلمسها المواطن المصري.

متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج «دولة الابتكار» البحث العلمي بالصناعة الفجوات الإنتاجية

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