قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تقدم مازيراتي جران توريزمو 2027 الجديدة؟
"السيد فيتو".. ترامب يكشف عن موقفه حال فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس
إهداء مكتبة كاملة من إصدارات وزارة الثقافة لمدرسة "الشهيد حمدي شرابي " بكفر الشيخ
ننشر بيان بهاء أبو شقة بشأن عودته إلى حزب الوفد
ميار بطلة تحدي القراءة العربي: شكرا على تهنئة الرئيس وتكريم وزير التعليم
عبد العاطي: التنسيق بين القوى الإقليمية وأوروبا مهم لتفادي تأثير الأزمات المتتالية على الاقتصاد العالمي
تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولي يتابع ترتيبات استضافة مصر للنسخة الأولى من "منتدى البرلمانيين الشباب العرب"
وزير التعليم يشيد بمدرسة بكفر الشيخ لتتويجها «أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربي»
الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة الغاز القطرية.. وتعرب عن دعمها الكامل لدول المنطقة
نيفين مختار تحذر الأزواج من إفشاء أسرار الحياة الخاصة: خيانة للأمانة ومخالفة لأوامر الله
وزير التعليم: نهتم بتشجيع الطلاب على المشاركة بالمسابقات المحلية والدولية لإكتشاف المواهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر تضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا نحو الانتقال من مرحلة طرح الرؤى والأفكار إلى مرحلة التنفيذ العملي، من خلال وضع خطط زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، بما يضمن متابعة التوصيات وتقييم ما يتحقق منها على أرض الواقع.

وأوضح صالح أن توجيه الحكومة بنشر التوصيات وخطط تنفيذها عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين ومؤسسات الدولة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة المتابعة والمساءلة، وضمان استمرار الحوار المجتمعي حول القضايا التي تشغل الرأي العام وتمس مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس بملفات النشء والشباب واكتشاف الموهوبين، والتوسع في برامج التأهيل والتدريب، يعكس أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء المستقبل، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس بشأن الأشخاص الصم وضعاف السمع تمثل اهتمامًا واضحًا بدمج ذوي الهمم في المجتمع، وتوسيع فرص حصولهم على الخدمات الرقمية والتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة.

وأضاف أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج قابلة للتنفيذ، ومتابعة نتائجها بصورة دورية، بما يحقق الاستفادة الحقيقية من مخرجات المنتدى، ويعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع في التعامل مع الأولويات الوطنية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات منتدى مصر 2026 قياس الأداء التوصيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

عداد الكهرباء

بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | لامبورجيني ريفويلتو 2026 بقوة تتجاوز 1000 حصان.. كيف تم استعادة بوجاتي تشيرون بقيمة 3.3 مليون دولار

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا ترتفع 7% في أكتوبر الماضي مدفوعة بالسيارات الكهربائية

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم 156" لسد 21 ثغرة أمنية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد