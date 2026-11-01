قيادي بحماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر تضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا نحو الانتقال من مرحلة طرح الرؤى والأفكار إلى مرحلة التنفيذ العملي، من خلال وضع خطط زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، بما يضمن متابعة التوصيات وتقييم ما يتحقق منها على أرض الواقع.

وأوضح صالح أن توجيه الحكومة بنشر التوصيات وخطط تنفيذها عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين ومؤسسات الدولة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة المتابعة والمساءلة، وضمان استمرار الحوار المجتمعي حول القضايا التي تشغل الرأي العام وتمس مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس بملفات النشء والشباب واكتشاف الموهوبين، والتوسع في برامج التأهيل والتدريب، يعكس أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء المستقبل، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس بشأن الأشخاص الصم وضعاف السمع تمثل اهتمامًا واضحًا بدمج ذوي الهمم في المجتمع، وتوسيع فرص حصولهم على الخدمات الرقمية والتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة.

وأضاف أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج قابلة للتنفيذ، ومتابعة نتائجها بصورة دورية، بما يحقق الاستفادة الحقيقية من مخرجات المنتدى، ويعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع في التعامل مع الأولويات الوطنية.