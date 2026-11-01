حزب مصر القومي: توجيهات الرئيس بشأن منتدى مصر 2026 تنقل الحوار من طرح الرؤى إلى التنفيذ

أكد حزب مصر القومي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 تمثل خطوة مهمة نحو تحويل المناقشات والتوصيات إلى برامج تنفيذية وسياسات ملموسة تنعكس نتائجها على حياة المواطنين، مشددًا على أن القيمة الحقيقية للحوار تكمن فيما يسفر عنه من نتائج على أرض الواقع.



وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن اعتماد مخطط سنوي لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تمس المواطنين، ونشر التوصيات عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، مصحوبة بجداول زمنية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، يتوافق مع الرؤية التي طرحها الحزب منذ انطلاق المنتدى، والتي تستهدف تحويله من فعالية للحوار إلى آلية مستدامة للتواصل بين الدولة والمجتمع.

مرحلة جديدة تتجاوز طرح المشكلات وتبادل الرؤى



وأشار روفائيل، إلى أن هذه الخطوة تضع مخرجات المنتدى أمام مرحلة جديدة تتجاوز طرح المشكلات وتبادل الرؤى، لتشمل تحديد المسؤوليات ومتابعة معدلات الإنجاز، والتعرف على أسباب التأخر في تنفيذ التوصيات، بما يعزز الشفافية والمساءلة.



واعتبر روفائيل، أن استمرار انعقاد المنتدى بصورة سنوية، وربط أعماله بمتابعة أداء القطاعات المختلفة، من شأنه ترسيخ دوره كمنصة مؤسسية لرصد احتياجات المجتمع ومناقشة أولوياته، وضمان استمرار التواصل بين المواطنين وصناع القرار.

تطوير برامج إعداد الأجيال الجديدة



وفي سياق متصل، ثمن روفائيل، اهتمام القيادة السياسية بملفات الشباب والنشء والنابغين وذوي الهمم، خاصة ما يتعلق بتطوير برامج إعداد الأجيال الجديدة، وتوسيع فرص مشاركة الشباب في التواصل مع المسؤولين وطرح أفكارهم، وإبراز النماذج المصرية الناجحة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الرقمية للصم وضعاف السمع، وتوفير فرص التأهيل والعمل المناسبة لهم.

تحدي القراءة العربي 2026

كما تقدم روفائيل، بالتهنئة للطالبة ميار عثمان بمناسبة فوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتفوقة وإبراز إنجازاتها يمثل حافزًا للأجيال الجديدة على التميز والإبداع، ويعكس أهمية الاستثمار في المعرفة والإنسان.

وشدد رئيس حزب مصر القومي على أن رؤيته بشأن منتدى مصر 2026 انطلقت من ضرورة تطوير آليات الحوار المجتمعي، بحيث تقوم على منظومة متكاملة تبدأ بالاستماع إلى المواطنين ودراسة مطالبهم، ثم اتخاذ القرارات المناسبة، وصولًا إلى التنفيذ والمتابعة والتقييم، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة ما بعد التوصيات، من خلال تحويلها إلى نتائج قابلة للقياس، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والسياسية المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، مجددًا استعداده للمشاركة في متابعة المخرجات وتقديم الرؤى والمقترحات الداعمة لهذا المسار.