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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مخرجات «منتدى مصر 2026» تؤكد الانتقال من الحوار للتنفيذ الفعلي

النائب علي مهران
النائب علي مهران
ماجدة بدوى

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخرجات منتدى مصر 2026، وحرصه على تحويل توصياته إلى خطط تنفيذية محددة، تعكس إرادة سياسية جادة للانتقال من مرحلة الحوار وطرح الرؤى إلى مرحلة العمل والإنجاز، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يضمن ترجمة النقاشات المجتمعية إلى قرارات وإجراءات عملية تستجيب لأولويات المواطنين وتطلعاتهم.

وأشاد “مهران” بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن اعتماد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين، إلى جانب توجيه الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات المنتدى على موقعه الإلكتروني، مصحوبة بجداول زمنية محددة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز وتقييم النتائج على أرض الواقع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القيمة الحقيقية لأي حوار مجتمعي لا تتوقف عند طرح الأفكار وصياغة التوصيات، وإنما تتجسد في القدرة على تحويلها إلى سياسات وقرارات ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مؤكدًا أن إعلان الخطط التنفيذية والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة المجتمعية في متابعة جهود التنمية وتقييم نتائجها.

إعطاء أولوية للملفات المرتبطة بحياة المواطنين

وأضاف مهران أن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء أولوية للملفات المرتبطة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها تحسين مستوى المعيشة، وضبط الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم الاستثمار والإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لكل ملف، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وشدّد النائب علي مهران على أن الاختبار الحقيقي لنجاح منتدى مصر 2026 يتمثل في مدى الالتزام بتنفيذ توصياته وتحويلها إلى إنجازات قابلة للقياس، مؤكدًا أن تحديد جداول زمنية معلنة ومؤشرات دقيقة للأداء من شأنه تعزيز الدور الرقابي لمجلس الشيوخ في إطار اختصاصاته الدستورية، ودعم قدرة مؤسسات الدولة على متابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بما يضمن ألا تبقى مخرجات المنتدى مجرد توصيات، بل تتحول إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

الرئيس السيسي مخرجات منتدى مصر 2026 التنفيذ الفعلي مجلس الشيوخ

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