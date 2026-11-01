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الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط

المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا
المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا
خاطر عبادة

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، اليوم الأحد، أن أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن بلاده مستعدة للرد على الولايات المتحدة حتى خارج منطقة غرب آسيا، مشددًا على أن تحديد موعد انتهاء أي حرب محتملة في المستقبل سيكون بيد إيران.

موقف هجومي

 

وأضاف أكرمي،خلال برنامج إذاعي، أن إيران بدأت في تحويل عقيدتها العسكرية من موقف دفاعي إلى موقف هجومي.

وحذّر المتحدث باسم الجيش الإيراني، من أن "أي عدوان أمريكي جديد سيُواجَه برد فوري وساحق وأوسع نطاقًا من السابق".

وأضاف أكرمي نيا، وفقا لصحيفة "إيران انترناشيونال": "في حال بدء مغامرة جديدة، يمكن أن تصبح المنشآت والمعدات والقوات والمصالح الأميركية أهدافًا لردنا في أي مكان تكون فيه في متناولنا".

وشدد أكرمي نيا، على أن "العدو يجب ألا يعتقد أن نطاق رد إيران سيظل بالضرورة محصورًا في الحدود الجغرافية للمواجهات السابقة".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن "أي حرب محتملة في المستقبل قد تستمر لفترة أطول بكثير من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأمريكي قادرًا على تحديد موعد انتهائها أو شروط إنهائها".

واختتم أكرمي نيا تصريحاته قائلًا: "يجب على الشعب الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين أن يدركوا أيضًا أن زمام المبادرة لدى إيران سيؤدي دورًا أساسيًا في تحديد مصير مثل هذه المواجهة".

المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا حرب إيران الشرق الأوسط أمريكا

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