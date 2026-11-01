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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجمعة البيضاء تحرك سوق الملابس.. وتخفيضات من 10 إلى 20% على الموديلات الجديدة

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
محمود محسن

كشف خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، عن تراجع حركة الإقبال على شراء الملابس خلال الفترة الأخيرة، بعد انتعاشة شهدها السوق في الفترة من مارس إلى مايو الماضي، تزامنت مع الأعياد والمناسبات، وهو ما دفع التجار إلى طرح عروض وتخفيضات بهدف تحفيز المستهلكين وتنشيط المبيعات مجددًا.

وقل فايد، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن انطلاقة الموسم الشتوي شهدت تقديم عروض وخصومات بالتزامن مع الجمعة البيضاء، مشيرًا إلى أن التخفيضات على المجموعات الشتوية الجديدة من المتوقع أن تتراوح بين 10% و20%، نظرًا لارتفاع تكلفة طرح البضائع الجديدة وعدم قدرة التجار على تقديم نسب خصم كبيرة في بداية الموسم.

مواصلة العمل

وأشار رئيس الشعبة إلى أن أصحاب محال الملابس يواجهون تحديات في ظل التغيرات التي تشهدها حركة البيع والشراء، مؤكدًا أن استمرار النشاط التجاري يتطلب تحقيق توازن بين تقديم أسعار مناسبة للمستهلك والحفاظ على هامش ربح يضمن للتجار القدرة على مواصلة العمل وتوفير المنتجات في الأسواق.

خالد فايد شعبة الملابس الجاهزة الأعياد المستهلكين المبيعات

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