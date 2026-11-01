ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. طقس خريفي متقلب يضرب مصر وتحذيرات من برودة الليل

تشهد البلاد، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، مع نشاط فترات سطوع أشعة الشمس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا مع حلول المساء، لتعود الأجواء المعتدلة المائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي ظل هذا التباين الواضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، تزداد أهمية متابعة النشرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع تحذيرات خبراء الأرصاد من استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وصولًا إلى ذروة الارتفاع غدًا الاثنين، قبل استمرار الأجواء الحارة نسبيًا حتى منتصف الأسبوع، وهو ما يستدعي الالتزام بارتداء الملابس الخريفية المناسبة لتجنب التعرض لنزلات البرد.

تعرّف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1-11-2026 | فيديو



تشهد البلاد حالة من التباين في الأحوال الجوية، مع استمرار التغيرات في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، وسط أجواء تميل إلى الاعتدال خلال ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة مع حلول المساء، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 1 نوفمبر 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 30

الإسكندرية 30

شرم الشيخ 31

مطروح 29

أسوان 33

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من برودة ساعات الليل

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعًا تدريجيًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرها بكتل هوائية صحراوية، تسهم في زيادة درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأول المصرية”، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم ما بين 29 و30 درجة مئوية، مشيرة إلى أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات المساء، لتتراوح بين 19 و20 درجة مئوية، بينما تسود أجواء باردة خلال فترات الليل المتأخرة.

وأشارت إلى أن غدًا سيشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 درجة مئوية، فيما تسجل محافظات الصعيد ما بين 36 و37 درجة مئوية.

ارتداء الملابس الخريفية

وتابعت على استمرار الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء المقبل، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، لمواجهة التباين في درجات الحرارة بين فترتي النهار والليل.