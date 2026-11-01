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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9 منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية

شهداء قطاع غزة
شهداء قطاع غزة
إسراء صبري

كشف مراسل القاهرة الإخبارية من غزة يوسف أبو كويك، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 9 منذ فجر اليوم، جراء سلسلة من الغارات الجوية والاعتداءات الإسرائيلية، التي استهدفت مناطق متفرقة بالقطاع، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين، بينهم أطفال. 

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أحدث الاعتداءات الإسرائيلية تمثلت في قصف نفذته طائرة مسيرة واستهدف مجموعة من المواطنين في شارع الثورة بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين، من بينهم طفل، وإصابة آخرين بجراح خطيرة، ومعظمهم من الأطفال.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين، نظرًا لقربها من تجمع للمدارس الحكومية التي تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين داخل مدينة غزة.

وأردف أبو كويك، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، يُعتقد أن من بينهم عناصر من جهاز الشرطة الفلسطينية كانوا يؤدون مهمة في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين، وفقًا للمصادر الطبية الفلسطينية في مستشفى ناصر.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي في المناطق الشمالية من مخيم البريج وشرق دير البلح، موضحًا أن المنطقة شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية توغلًا محدودًا للآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه ما تبقى من منازل المواطنين في شرق دير البلح وخيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد شاب جرى نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، إلى جانب استشهاد شاب آخر متأثرًا بإصابته في غارة إسرائيلية وقعت قبل يومين بمنطقة الأكواخ، أقصى الجنوب الغربي لمحافظة خان يونس.

وأوضح أبو كويك أن الغارة التي استهدفت قبل يومين مجموعة من موظفي وزارات الزراعة والاقتصاد والهيئة العامة للبترول في منطقة الأكواخ، ارتفع عدد شهدائها إلى 7، وفقًا للمصادر الطبية الفلسطينية.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية استمرار القصف الإسرائيلي باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية، إلى جانب عمليات النسف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الخاضعة لسيطرته العسكرية، ضمن المنطقة الأمنية العازلة، أو ما يُعرف بشرق الخط.

الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية دير البلح خان يونس غزة

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