صحة أهالي الجبل في دائرة الاهتمام.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين ويتابع مستوى الرعاية الطبية

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمستشفى سانت كاترين؛ لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الإمكانات اللازمة لتقديم رعاية صحية لائقة لأهالي المدينة والتجمعات البدوية والوديان المحيطة بها.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي يجريها المحافظ بمختلف مدن المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع، يرافقه رئيس مدينة سانت كاترين، وكان في استقباله الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتورة شيماء الجبالي، مديرة المستشفى.

وتفقد المحافظ عددًا من الأقسام الطبية بالمستشفى، واطلع على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية، كما تابع مستوى التجهيزات والإمكانات الطبية المتاحة، ومدى جاهزية الأطقم الطبية والإدارية، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الرعاية الطبية، والتعرف على احتياجاتهم، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع الملاحظات المطروحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية توفير خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين بمختلف المدن والتجمعات البدوية والوديان، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق النائية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى المواطنين دون مشقة، وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، جهود الفرع في متابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين، من خلال التنسيق المستمر مع إدارات المنشآت الصحية والأطقم الطبية والإدارية.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجات أهالي سانت كاترين والتجمعات البدوية المحيطة بها، ودعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مختلف أنحاء .