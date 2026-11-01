قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بالدوري التركي
وصول بطلة تحدي القراءة العربي لمقر وزارة التعليم.. والوزير يكرمها بعد قليل
بعد تهديدات إيران .. ما هي قدرات الصواريخ الإيرانية.. وهل تمثل تهديدًا لأوروبا؟
التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط
التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش
«الأهلي» يمنح ياسر إبراهيم ومحمد هاني «فرصة أخيرة» قبل إغلاق ملف التجديد
الصين تنفذ تهديدها ضد الدوري الإسباني.. اختفاء مباريات ريال مدريد و«مبابي» من شاشات التليفزيون الرسمي
وزير الصحة يتابع 56 زيارة ميدانية لمشروعات صحية في 15 محافظة خلال أكتوبر
لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة مساء الاثنين
الأرصاد: موجة ارتفاع الحرارة مستمر غدا مع رياح محملة بالأتربة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
أنور قرقاش: الإمارات لا ترغب في عودة المواجهات العسكرية.. واستمرار الملاحة بمضيق هرمز أولوية
ترامب يرد على احتمال استئناف الحرب مع إيران: سؤال غبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة أهالي الجبل في دائرة الاهتمام.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مستشفى سانت كاترين ويتابع مستوى الرعاية الطبية

المحافظ خلال زيارته لمستشفي سانت كاترين
المحافظ خلال زيارته لمستشفي سانت كاترين
ايمن محمد

أجرى اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمستشفى سانت كاترين؛ لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الإمكانات اللازمة لتقديم رعاية صحية لائقة لأهالي المدينة والتجمعات البدوية والوديان المحيطة بها.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة التي يجريها المحافظ بمختلف مدن المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع، يرافقه رئيس مدينة سانت كاترين، وكان في استقباله الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتورة شيماء الجبالي، مديرة المستشفى.

وتفقد المحافظ عددًا من الأقسام الطبية بالمستشفى، واطلع على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية، كما تابع مستوى التجهيزات والإمكانات الطبية المتاحة، ومدى جاهزية الأطقم الطبية والإدارية، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الرعاية الطبية، والتعرف على احتياجاتهم، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع الملاحظات المطروحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية توفير خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين بمختلف المدن والتجمعات البدوية والوديان، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق النائية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى المواطنين دون مشقة، وفقًا لمعايير الجودة وسلامة المرضى.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، جهود الفرع في متابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين، من خلال التنسيق المستمر مع إدارات المنشآت الصحية والأطقم الطبية والإدارية.

وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجات أهالي سانت كاترين والتجمعات البدوية المحيطة بها، ودعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مختلف أنحاء .

جنوب سيناء سانت كاترين مستشفى المحافظ الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ترشيحاتنا

الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان: شرف العمل وقيمة الإنتاج

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الدكتور محمد الأحمدي أبو النور.. مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الدكتور محمد الأحمدي أبو النور.. مسيرة حافلة بالعطاء

أمين البحوث الإسلاميَّة يلتقي رئيس جامعة بني سويف لبحث سُبُل تعزيز التعاون في مجال التوعية الدينيَّة والفكريَّة

أمين البحوث الإسلاميَّة ورئيس جامعة بني سويف يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي الديني والفكري

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد