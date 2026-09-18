إنسانية يوسف.. شاب سيناوي ينقذ حمارة صغيرة في الجبل فماذا فعلت بعد سنوات؟

في قلب جبال سانت كاترين، حيث تمتزج قسوة الطبيعة بجمالها، وُلدت حكاية إنسانية دافئة، لم يكن بطلها إنسانًا فقط، بل كان للحيوان فيها نصيب من الوفاء والامتنان.

تبدأ الحكاية مع الشاب يوسف الجبالي، أحد أبناء مدينة سانت كاترين، عندما عثر في منطقة وادي جبال على حمارة صغيرة فقدت أمها عقب ولادتها، وأصبحت وحيدة في الجبل، بلا أم ترعاها أو توفر لها الغذاء والحماية.

لم يتردد يوسف في إنقاذها، بعدما أدرك أن بقاءها وحيدة في تلك الظروف القاسية قد يعرضها للموت، حملها على كتفيه لمسافة نحو 7 كيلومترات، حتى وصل بها إلى منزله في منطقة الملقاة بسانت كاترين، وبدأ رحلة جديدة من الرعاية والاهتمام.

داخل منزله، لم يتعامل يوسف معها باعتبارها مجرد حيوان يحتاج إلى الطعام، بل اعتنى بها كما يعتني بطفل صغير؛ أطعمها وسقاها وحرص على توفير ما تحتاج إليه من غذاء، ومن بينها اللبن وماء المكرونة، حتى بدأت تستعيد قوتها وتنمو أمام عينيه يومًا بعد آخر.

وبعد أن كبرت وأصبحت قادرة على الاعتماد على نفسها، قرر يوسف إعادتها إلى الجبل، لتعيش في بيئتها الطبيعية مع باقي الحيوانات، مؤمنًا بأن الرفق بالحيوان لا يعني حرمانه من طبيعته، وإنما مساعدته حتى يصبح قادرًا على مواصلة حياته بأمان.

لكن الحمارة لم تنسَ من أنقذها.

فبعد فترة، عادت إلى يوسف من جديد، ولكنها هذه المرة لم تكن وحدها؛ جاءت برفقة أربعة من صغارها، في مشهد حمل الكثير من الدلالات الإنسانية، وكأنها جاءت لتعرّف صغارها بالشخص الذي منحها فرصة جديدة للحياة.

ومن وقت إلى آخر، كانت تعود إلى المكان برفقة صغارها، حتى تركت أحد الصغار في منزل يوسف، لتستمر الحكاية التي بدأت بإنقاذ حمارة صغيرة وتحولت إلى علاقة من الألفة والثقة بين الإنسان والحيوان.

ولم يكتفِ يوسف بذلك، إذ يحرص بين الحين والآخر على زيارة الحمير في الجبل، ويحمل إليها الطعام، مؤكدًا أن مساعدتها واجب إنساني، وأن الرحمة بالحيوان جزء من الرحمة بالحياة نفسها.

ويقول يوسف الجبالي إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده في الطبيعة، فهناك كائنات أخرى تشاركه المكان، ولها حق في الحياة والرعاية .

ويؤكد أن الإنسان عندما يمد يده بالخير إلى الحيوان، قد يجد منه في المقابل مشاعر من الألفة والوفاء لا تُنسى، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الإنسان والحيوان يمكن أن تقوم على الرحمة والثقة والتعايش، بعيدًا عن القسوة أو الإهمال.

وتظل حكاية يوسف والحمارة الصغيرة واحدة من القصص التي تذكرنا بأن الرفق بالحيوان ليس مجرد سلوك، وإنما قيمة إنسانية تعكس الرحمة في قلب الإنسان؛ فالحيوان كائن يشعر بالألم والخوف والأمان، ويستحق أن يعيش دون قسوة أو أذى.

وفي جبال سانت كاترين، حيث تبدو الحياة بسيطة وقريبة من الطبيعة، تقدم هذه الحكاية درسًا صغيرًا في معنى الرحمة: قد تنقذ كائنًا من الموت، لكن أثر الرحمة قد يبقى في ذاكرته، وربما يعود إليك يومًا بصورة لا تتوقعها.

فالرحمة بالحيوان ثقافة، والرفق به مسؤولية، وحماية الكائنات التي تشاركنا الحياة احترام للطبيعة وللحياة نفسها.