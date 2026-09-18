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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة داخل الأهلي.. ماذا طلب عموتة من سيد عبدالحفيظ في اجتماعه الأخير؟

عموتة
عموتة
أحمد أيمن

شهد النادي الأهلي تطورات جديدة بشأن خطة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما عقد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، جلسة مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، لمناقشة احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة، فإن الجلسة شهدت حديثًا واضحًا من المدير الفني حول بعض المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، في ظل الإصابات التي ضربت الخط الخلفي للفريق، إلى جانب تقييمه لمستويات عدد من اللاعبين. 

عموتة يحدد طلباته في يناير

طلب عموتة خلال الاجتماع، التعاقد مع صفقتين جديدتين في الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، معتبرًا أن تدعيم هذا المركز يمثل أحد الاحتياجات المهمة لاستكمال الموسم بقوة.

وجاء طلب المدرب المغربي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها دفاع الفريق، خاصة بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

كما يعاني الأهلي من إصابة ياسر إبراهيم، في الوقت الذي أبدى خلاله عموتة تحفظات على مستوى الثنائي أشرف داري وياسين مرعي.

تحرك مبكر قبل الانتقالات الشتوية

ولم يكتفِ عموتة بعرض احتياجاته، إذ بدأ التحرك داخل النادي من أجل البحث عن العناصر التي يمكنها سد العجز في الخط الخلفي خلال يناير المقبل.

ووجه سيد عبد الحفيظ، تعليماته إلى أحمد أبو مسلم، القائم بأعمال مدير إدارة الاسكاوتنج، لبدء ترشيح عدد من المدافعين تمهيدًا لدراسة إمكانية التعاقد مع أحدهم.

وتشمل عملية البحث لاعبين من الدوري المصري أو من خارج مصر، في محاولة للوصول إلى العناصر التي تتناسب مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق.

خطة لتدعيم الفريق وحصد البطولات

ويأتي هذا التحرك في إطار رغبة الجهاز الفني في تجهيز قائمة قادرة على المنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي، خاصة مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات التي يخوضها الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن في يونيو الماضي تعيين الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد لموسمين، خلفًا للدنماركي ياس توروب. 

وسبق لعموتة أن طلب تدعيم الأهلي بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن بينها المهاجم الأردني علي علوان، الذي سبق له العمل تحت قيادته مع منتخب الأردن. 

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