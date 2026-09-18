أمير هشام: جمهور الأهلي يرفض أي انتقادات ضد عموتة رغم عدم رضاه عن الأداء

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة النادي الأهلي استبعدت فكرة رحيل الحسين عموتة تماما ويحظى بدعم كامل من الجميع داخل القلعة الحمراء.

وقال أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: بالطبع المرحلة المقبلة سيكون هناك عددًا من الاختبارات القوية للمدير الفني المغربي، لكن في الوقت الراهن الإدارة متمسكة بدعم المدرب.

وأضاف: الأهلي سيخوض مواجهات صعبة عقب فترة التوقف الحالي، ومن بينها بكل تأكيد مواجهة الزمالك في بطولة الدوري، وهناك دعم كبير للجهاز الفني واللاعبين من أجل تخطى المرحلة الصعبة القادمة.

وأكمل: جمهور الأهلي دعم الحسين عموتة، ويرفض أي انتقادات موجهة ضد المدرب، رغم عدم رضاه عن الأداء في بداية الدوري.