عموتة يغادر القاهرة لقضاء إجازة قصيرة قبل الاستعداد لمواجهة الزمالك

غادر حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة متجهًا إلى المغرب، لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته، مستغلًا فترة التوقف الدولي، قبل العودة إلى مصر وبدء التحضيرات لمواجهة الزمالك المقبلة.

عموته

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عموتة سيقضي إجازة لمدة 4 أيام في المغرب، على أن يعود بعدها إلى القاهرة لمواصلة استعداداته مع الأهلي.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح اليوم الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعدها ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهي الفترة التي يستغلها الجهاز الفني للأهلي في العمل على الجوانب الفنية والبدنية، وتجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يهزم أبو قير للأسمدة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.