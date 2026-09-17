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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان تطورات المنطقة وتداعيات التوترات

عراقجي وقائد الجيش الباكستاني
عراقجي وقائد الجيش الباكستاني
محمود نوفل

 بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، هاتفيا اليوم الخميس آخر التطورات في المنطقة، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن تصاعد حدة التوترات وتزايد حالة انعدام الأمن في المنطقة وتداعيات ذلك على السلام والاستقرار الإقليميين.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران تولي أهمية وقيمة خاصتين للشراكة الاستراتيجية مع الصين.

وكتب عراقجي فجر اليوم الخميس في منشور على منصة إكس بعد زيارته للصين: "لقد أجرينا مشاورات ناجحة مع شركائنا في الصين. تولي إيران أهمية وقيمة خاصتين للشراكة الاستراتيجية التي أقمناها وعززناها مع الصين على مر السنين".

وتابع عراقجي: "إن القرارات التي تُتخذ اليوم ستؤثر على التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة، وستكون لها تداعيات كثيرة وواسعة".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على إن مبادئ السلام الأربعة التي طرحها الرئيس شي جين بينغ ذات أهمية بالغة".

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