عراقجي: سنكشف عن العدد الحقيقي لخسائر القوات الأمريكية في الوقت المناسب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران ستكشف عن العدد الحقيقي لخسائر القوات الأمريكية في الوقت المناسب، نافيًا أن تكون بلاده عاجزة عن الدفاع عن نفسها".

وكتب “عراقجي” في منشور على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي إكس مساء أمس الثلاثاء: الادعاء: إيران عاجزة عن الدفاع عن نفسها، لكن الحقيقة: تم تدمير مئات القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية، وأُضرمت النيران في عشرات الطائرات الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني: هذا غيض من فيض في الوقت المناسب، سنكشف عن العدد الحقيقي للخسائر في صفوف القوات الأمريكية، وسيبقى العار على من يدّعي زوراً أن إيران عاجزة عن الدفاع عن نفسها!.

وأكد “البنتاجون” رسمياً للمرة الأولى أن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 الشبحية "استُهدفت بنيران معادية" وتضررت خلال مهمة فوق إيران.

من جهة أخرى، أقرّ المفتش العام للبنتاجون، في أول تقرير رسمي له عن الحرب ضد إيران، لأول مرة بالأضرار الجسيمة التي خلّفتها الهجمات الإيرانية، وقال إن مئات المباني والمنشآت الأمريكية في المنطقة تضررت أو دُمّرت.

تناول التقرير الفترة من بداية الحرب في 28 فبراير إلى 30 يونيو، وأكد أيضاً الانخفاض الحاد في مخزونات بعض الأسلحة الأمريكية الرئيسية.