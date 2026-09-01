ماذا تعني التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي؟.. طارق فهمي يوضح

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا تعبر فقط عن توجهات الرئيس الفردية، بل تخضع لنظام فيدرالي ومؤسسي، مشيرًا إلى أن السياسات المقبلة ستشهد ارتدادات وتأثيرات متباينة بين ملفات إيجابية وأخرى سلبية.

وأوضح «فهمي»، خلال لقاء مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي ليست متناقضة كما يروج البعض، بل هي إلقاء متعمّد لبعض الأوراق والرسائل السياسية التي تهدف إلى توضيح نسقه العقائدي والفكري للرأي العام والمحللين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس الأمريكي يواجه مأزقًا حقيقيًا في مختلف الأحوال، مما يدفعه للتمهيد من الآن لإنهاء الحرب والبحث عن مخرج للأزمات الراهنة.