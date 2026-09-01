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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر أمام أبو قير للأسمدة

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد سمير

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، خلال مواجهة أبو قير للأسمدة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح جاب الله أن طاهر محمد طاهر شعر بآلام في منطقة المرفق عقب مشاركته في المباراة، التي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون رد.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب خضع لأشعة على موضع الإصابة، من أجل الاطمئنان على حالته وتحديد مدى الإصابة، إلى جانب موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما استغل تمريرة مميزة من سفيان بنجديدة، لينهي الفريق الأحمر الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، حاول أبو قير للأسمدة العودة إلى المباراة، وكاد يوسف حمدي أن يدرك التعادل في الدقيقة 77، بعد ما ارتطمت رأسيته بالقائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن حسين الشحات من تأمين انتصار الأهلي بإضافة الهدف الثاني، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

الأهلي طاهر محمد طاهر أبو قير للأسمدة إصابة طاهر محمد طاهر الدوري المصري

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