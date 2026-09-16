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برشلونة يحتفي بحمزة عبدالكريم: حلم بدأ في أرض الكنانة ومستقبل يُكتب في عاصمة كتالونيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحتفي بحمزة عبدالكريم: حلم بدأ في أرض الكنانة ومستقبل يُكتب في عاصمة كتالونيا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي

احتفت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالمصري حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق، برسالة تحمل إشادة بمسيرته وطموحه مع النادي الكتالوني.

حمزة عبد الكريم 

ونشرت صفحة برشلونة صورة لحمزة عبد الكريم، وعلقت عليها: «حلم بدأ في أرض الكنانة… ومستقبل يُكتب في عاصمة كتالونيا»، في إشارة إلى بداية اللاعب في مصر وانتقاله لخوض تجربة جديدة بقميص برشلونة.

ويواصل حمزة عبد الكريم خطواته في رحلته مع برشلونة، وسط آمال بأن ينجح في كتابة فصل جديد من مسيرته داخل النادي الإسباني، بعدما أصبح أحد المواهب المصرية التي تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين.

حمزة عبد الكريم برشلونه الاهلي

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