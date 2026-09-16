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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هو اسم الله الأعظم؟.. تعرف على الأسماء التي وردت في الأحاديث النبوية

الدعاء باسم الله الأعظم
الدعاء باسم الله الأعظم
أحمد سعيد

يتساءل عدد كبير من الناس عن ما هو اسم الله الأعظم؟ وهل ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يحدد هذا الاسم؟ وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن لله اسمًا أعظم إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، إلا أن العلماء اختلفوا في تعيينه وفي السطور التالية نتعرف على صيغة الدعاء باسم الله الأعظم.

ما هو اسم الله الأعظم؟

وقد استدل عدد كبير من العلماء على اسم الله الأعظم بما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: ‌اللَّهُمَّ ‌إِنِّي ‌أَسْأَلُكَ ‌بِأَنِّي ‌أَشْهَدُ ‌أَنَّكَ ‌أَنْتَ ‌اللَّهُ ‌لَا ‌إِلَهَ ‌إِلَّا ‌أَنْتَ ‌الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قَالَ: فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».

وذكر العلماء أيضا حديث أَنَسٍ «أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسًا، وَرَجُلٌ يُصَلِّي، ثُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضِ يَا ذَا ‌الْجَلَالِ ‌وَالْإِكْرَامِ ‌يَا ‌حَيُّ ‌يَا ‌قَيُّومُ، ‌فَقَالَ ‌النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».

ومن الأحاديث الصحيحة التي استدل بها العملاء على اسم الله الأعظم هو ما جاء عن سعد بن مالك رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «‌هَلْ ‌أَدُلُّكُمْ ‌عَلَى ‌اسْمِ ‌اللَّهِ ‌الْأَعْظَمِ ‌الَّذِي ‌إِذَا ‌دُعِيَ ‌بِهِ ‌أَجَابَ، ‌وَإِذَا ‌سُئِلَ ‌بِهِ ‌أَعْطَى؟ الدَّعْوَةُ الَّتِي دَعَا بِهَا يُونُسُ حَيْثُ نَادَاهُ فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ كَانَتْ لِيُونُسَ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عز وجل: {وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ}.

هل «الله» هو اسم الله الأعظم؟

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو الله.

وقد ساق فخر الدين الرازي في كتابه شرح أسماء الله الحسنى حجج من قال: إن اسم الله الأعظم هو الله، منها:

  1. إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى: {وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ} [لقمان ٢٥].
  2. إن هذا الاسم الأصل في أسماء الله تعالى وسائر الأسماء مضافة إليه، قال تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ} [الأعراف: ١٨٠].

ما هو اسم الله الأعظم؟.. أقوال العلماء في تحديده

وفي إطار توضيح وإجابة عن أسئلة المتابعين ذكرت وازرة الأوقاف عددا من أقول العلماء حو اس الله الأعظم فقد ذهب بعض العلماء إلى أن اسم الله الأعظم هو الله.

وقد اختلف العلماء في تحديد اسم الله الأعظم، ومن أشهر الأقوال أنه اسم “الله”، وقيل “الحي القيوم”، وقيل غير ذلك من أسماء الله الحسنى.

وقد ساق فخر الدين الرازي في كتابه شرح أسماء الله الحسنى حجج من قال: إن اسم الله الأعظم هو الله، منها:

  •  إن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى: {وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ} [لقمان ٢٥].
  • إن هذا الاسم الأصل في أسماء الله تعالى وسائر الأسماء مضافة إليه، قال تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ} [الأعراف: ١٨٠].
  • إن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، وهي أن سائر الأسماء، والصفات إذا دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام. فنقول يا رحمن يا رحيم، ونقول يا الله بدون حذف.
  • إن لفظ الجلالة الله حوى جميع كمالات الأوصاف.

دعاء باسم الله الأعظم

ومن الأدعية الجامعة التي ورد فيها ما يُستدل به على اسم الله الأعظم:

«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم».

ويجوز للمسلم أن يدعو بعد ذلك بما يريد من الرزق والفرج وقضاء الحوائج والمغفرة وصلاح الحال.

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