وائل جمعة: جمهور الأهلي العامل المؤثر رقم 1 في كل إنجاز.. واللاعبون لا يبخلون بمجهود

وجّه وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مشيدًا بالدعم والمساندة التي يقدمها الجمهور للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن جماهير الأهلي تمثل عاملًا مؤثرًا بشكل كبير في كل الإنجازات التي يحققها الفريق.

وقال وائل جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية قبل مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة: «بنشكر جمهور الأهلي طبعًا، ودي عادة جمهور الأهلي، وهو العامل المؤثر رقم واحد في أي إنجاز بيحصل للأهلي».

وأضاف: «بشكرهم على الدعم والمساندة، هي دي عادتهم، وإن شاء الله نبقى عند حسن ظنهم».

وتطرّق وائل جمعة إلى أداء لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل الفريق، رغم وجود بعض الأخطاء التي يسعى الجهاز الفني إلى علاجها خلال التدريبات.

وأوضح: «اللاعيبة كلها محدش بيبخل بمجهود، آه فيه أخطاء، لكن التمرين كل يوم عشان نعالج الأخطاء دي ونحسن الفريق للأفضل».

واختتم وائل جمعة حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الدعم الجماهيري للفريق، خاصة مع سعي الجهاز الفني واللاعبين إلى تطوير الأداء وتصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.