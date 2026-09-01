طلعت محرم: الفوز على دجلة «خطوة مهمة».. وما بعد التوقف مفاجأة للجميع

أكد طلعت محرم، مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الفوز على وادي دجلة يمثل خطوة مهمة للفريق، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء في توقيت مناسب ومنح اللاعبين دفعة قوية لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة.

وقال طلعت محرم، في تصريحات لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس 2، إن الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تطوير مستوى اللاعبين وتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن الفريق يسعى للاستفادة من كل مباراة والعمل على تحسين الأداء بشكل مستمر.

وأشار مدير الكرة إلى أن الدعم المتواصل من مجلس إدارة نادي المقاولون العرب يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار داخل الفريق، موضحًا أن الجميع يعمل بهدف واحد، وهو إعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها.

وأضاف طلعت محرم أن المقاولون العرب لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التطور الذي ظهر في أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة يمثل بداية لما هو قادم.

وشدد على أن لاعبي المقاولون العرب لديهم رغبة كبيرة في مواصلة الانتصارات وتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة العمل من أجل الوصول إلى أفضل مستوى ممكن.

ووجه طلعت محرم رسالة إلى جماهير المقاولون العرب، مؤكدًا أن فترة التوقف الدولي ستكون فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لعلاج الأخطاء وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، قبل استئناف المنافسات.

واختتم مدير الكرة تصريحاته برسالة قوية للجماهير، قائلًا: «ما بعد التوقف الدولي سيكون مفاجأة للجميع».