المقاولون العرب يعبر وادي دجلة بهدفين في الدوري المصري

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا مهمًا على حساب نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن ينجح «ذئاب الجبل» في حسم اللقاء خلال الشوط الثاني.

وافتتح الموريتاني إدريسا تيام التسجيل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 80، بعدما ارتقى لكرة عرضية وحولها بضربة رأسية متقنة إلى شباك وادي دجلة.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، عزز مصطفى جمال تقدم المقاولون العرب بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليؤكد حصد فريقه للنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر.