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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل المطلقة طلاق بائن تقضي فترة العدة في بيت الزوجية أم تعود لبيت أبيها؟

فترة العدة
فترة العدة
أمل فوزي

قال عبد الرحمن محمد أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن الأصل في قضاء فترة العدة أن المرأة تقضيها في بيت الزوجية، إلا أن يكون هناك ضرورة تستدعي نقلها فيجوز لها ذلك.

واستشهد بما قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الآية 1 من سورة الطلاق.

أين تقضي المطلقة فترة العدة

وأوضح " أنور" في إجابته عن سؤال: هل المطلقة طلاق بائن تقضي فترة العدة في بيت الزوجية أم تعود لبيت أبيها ؟، أن المرأة تقضي فترة العدة في بيت الزوجية، فإذا كان الطلاق بائن فعلى الرجل أن يترك لها بيت الزوجية، والرجل يكون له مكان آخر.

وأضاف أنه ينبغي ألا تجتمع معه في مكان واحد ؛ لأن المرأة بعد الطلاق البائن تكون محرمة على الرجل، فإذا كانت طلقة أولى أو ثانية فالرجوع يكون بعقد جديد، وإذا كانت الطلقة الثالثة فله شروط أخرى ذكرها العلماء.

وأشار إلى أنه على المرأة أن تقيم في بيت الزوجية خلال شهور العدة، إلا أن يكون هناك ضرورة تستدعي نقلها، مثل أن تكون المرأة مريضة لها أم مريضة تحتاج رعايتها وخدمتها، أو أن المكان لا يصلح أو كانت تتأذى من الجيران ،  إذا كان هناك سبب يستدعي نقلها فيجوز لها قضاء العدة في غير بيت الزوجية.

تحديد مدة العدة للمطلقة على الإبراء

وبينت دار الإفتاء المصرية، أن عدة المطلقة تنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إن كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إن كانت تعتد بالأشهر لعدم رؤيتها الحيض لصغر أو كبر، وإما بوضع حملها بعد الطلاق إن كانت حاملًا وقته.

وأردفت: ولا تصدق في أن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إلا بعد مضي ستين يومًا من تاريخ الطلاق؛ لأن هذه المدة هي أقل مدة تصدق فيها بانقضاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاثًا.

وتابعت: ويتحدد تاريخ انتهاء العدة في هذه الحالة بوقت طهرها من الحيضة الثالثة، فاليوم الذي تطهر فيه منها هو تاريخ انتهاء عدتها على وجه التحديد، ولا يعرف ذلك إلا من جهتها؛ فيرجع إليها في ذلك.

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