قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفلسطيني يصل مصر اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين
وزير الصحة: انخفاض معدل انتشار الأنيميا بين الأطفال
من «كوم ماريا» إلى أبو فانا.. تفاصيل زيارة البابا تواضروس لملوي على مدار 3 أيام
فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21
بدء انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة والصب بميناء السخنة
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. موعد التطبيق وأبرز 10 تغييرات
ضبط 3 من المتهمين في واقعة قطع الأشجار بمحيط مدرسة المحلة
أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026
جافين نيوسوم يحسم موقفه من منافسة كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2028
حكم الصلاة بالمكياج وطلاء الأظافر؟.. علي جمعة يكشف الضوابط
لمدة 3 أيام وتضم افتتاحات .. تفاصيل زيارة البابا تواضروس التاريخية للمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لتزداد الأجواء حرارة وإحساسًا بالطقس الحار، رغم اقتراب انتهاء فصل الصيف، وسط توقعات بأن تشهد بعض المناطق ارتفاعات ملحوظة خلال منتصف الأسبوع الجاري.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرة من استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، خاصة على جنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع فرص ظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق.

ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا يومي الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر على أغلب أنحاء الجمهورية، لتسود أجواء حارة خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يميل إلى الاعتدال ليلًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، لتبدو الأجواء أكثر حرارة مما تسجله مقاييس الحرارة.

الحرارة المحسوسة تصل إلى 46 درجة

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 46 درجة مئوية يوم الأربعاء المقبل على جنوب البلاد، في ارتفاع ملحوظ يأتي بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 30 و33 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 35 و36 درجة مئوية.

كما تتراوح درجات الحرارة على شمال الصعيد بين 38 و40 درجة، في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 44 و45 درجة مئوية. 

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، إذ يمكن أن ترتفع درجة الحرارة المحسوسة بنحو درجتين مقارنة بالدرجة المسجلة فعليًا.

وتأتي هذه الأجواء مع استمرار الطقس الحار خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء خلال ساعات الليل إلى الاعتدال مع ارتفاع الرطوبة. 

شبورة مائية على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد من فرص ظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق، خاصة خلال ساعات الصباح، وهو ما يستدعي توخي الحذر من قائدي السيارات والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وتؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق، لذلك تزداد أهمية القيادة بهدوء خلال فترات تكوّنها، خاصة على الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

«سبتمبر يتحد مع أغسطس»

وتأتي الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة خلال منتصف سبتمبر لتمنح الأجواء طابعًا صيفيًا واضحًا، رغم اقتراب نهاية فصل الصيف، وهو ما دفع إلى وصف الحالة بأن «سبتمبر يتحد مع أغسطس» في درجات الحرارة، خاصة مع الارتفاع الكبير المتوقع على جنوب البلاد.

وأكدت توقعات الأرصاد أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة مؤقت، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية خلال الأيام المقبلة. 

الطقس الأرصاد حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

وائل جمعة

سبب مفاجئ وراء استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الإيجار القديم

الإيجار القديم يتغير.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود والزيادة السنوية

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

رئيس الوزراء

تيسيرات حكومية جديدة تنعش ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهل الإجراءات على المواطنين

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

ترشيحاتنا

مجلس إدارة اتحاد الكرة

اليوم.. اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لمناقشة ملفات المنتخبات الوطنية

الزمالك

نجم الأهلي السابق يُشيد بنجم الزمالك : لو مكان حسام حسن هضمه للمنتخب

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري.. والقنوات الناقلة

بالصور

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس لطفلك

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها
بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها
بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها

أحدث الماركات.. مزاد لبيع سيارات وبضائع جمركية بالإسكندرية والدخيلة ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد