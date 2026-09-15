الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لتزداد الأجواء حرارة وإحساسًا بالطقس الحار، رغم اقتراب انتهاء فصل الصيف، وسط توقعات بأن تشهد بعض المناطق ارتفاعات ملحوظة خلال منتصف الأسبوع الجاري.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرة من استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، خاصة على جنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع فرص ظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق.

ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا يومي الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر على أغلب أنحاء الجمهورية، لتسود أجواء حارة خلال ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يميل إلى الاعتدال ليلًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، لتبدو الأجواء أكثر حرارة مما تسجله مقاييس الحرارة.

الحرارة المحسوسة تصل إلى 46 درجة

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 46 درجة مئوية يوم الأربعاء المقبل على جنوب البلاد، في ارتفاع ملحوظ يأتي بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 30 و33 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 35 و36 درجة مئوية.

كما تتراوح درجات الحرارة على شمال الصعيد بين 38 و40 درجة، في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 44 و45 درجة مئوية.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، إذ يمكن أن ترتفع درجة الحرارة المحسوسة بنحو درجتين مقارنة بالدرجة المسجلة فعليًا.

وتأتي هذه الأجواء مع استمرار الطقس الحار خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء خلال ساعات الليل إلى الاعتدال مع ارتفاع الرطوبة.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد من فرص ظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق، خاصة خلال ساعات الصباح، وهو ما يستدعي توخي الحذر من قائدي السيارات والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

وتؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق، لذلك تزداد أهمية القيادة بهدوء خلال فترات تكوّنها، خاصة على الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

«سبتمبر يتحد مع أغسطس»

وتأتي الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة خلال منتصف سبتمبر لتمنح الأجواء طابعًا صيفيًا واضحًا، رغم اقتراب نهاية فصل الصيف، وهو ما دفع إلى وصف الحالة بأن «سبتمبر يتحد مع أغسطس» في درجات الحرارة، خاصة مع الارتفاع الكبير المتوقع على جنوب البلاد.

وأكدت توقعات الأرصاد أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة مؤقت، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية خلال الأيام المقبلة.