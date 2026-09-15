بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس لطفلك

مع بداية الدراسة، تواجه الأمهات حيرة يومية في اختيار وجبات اللانش بوكس، خاصة مع رفض بعض الأطفال تناول الساندوتشات نفسها بشكل متكرر، ما يجعل التنويع في الوجبات أمرًا مهمًا لتشجيع الطفل على تناول طعامه خلال اليوم الدراسي.

ولا يشترط أن يكون اللانش بوكس مليئًا بالأطعمة باهظة الثمن، إذ يمكن تحضير وجبات بسيطة من مكونات موجودة في المنزل، مع الاهتمام بوجود مصدر للبروتين، وخضروات أو فاكهة، ومصدر مناسب للطاقة.

7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها

وفيما يلي 7 أفكار لانش بوكس يمكن التنويع بينها خلال أيام الدراسة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. ساندوتش الجبن والخضروات

يمكن تحضير ساندوتش بسيط من الجبن مع شرائح الخيار والطماطم أو الفلفل الملون، مع إضافة ثمرة فاكهة يفضلها الطفل.

ولزيادة التنوع، يمكن تغيير نوع الخبز أو الجبن من يوم لآخر بدلًا من تقديم الساندوتش بالشكل نفسه.

2. ميني بيتزا منزلية

تعتبر الميني بيتزا من الأفكار التي يمكن أن تجذب الأطفال، ويمكن تحضيرها باستخدام قطع صغيرة من الخبز أو العجين مع صلصة الطماطم والجبن وبعض الخضروات.

ويفضل عدم الإكثار من الإضافات حتى تكون الوجبة سهلة الأكل داخل المدرسة، مع تركها تبرد جيدًا قبل وضعها في علبة الطعام.

3. رول الفراخ والخضروات

يمكن استخدام خبز التورتيلا أو أي خبز مناسب، وحشوه بقطع من الدجاج المطهو جيدًا مع الخس والخيار والجزر.

وتتميز هذه الفكرة بأنها مختلفة عن ساندوتش الفراخ التقليدي، كما يمكن تقطيع الرول إلى قطع صغيرة ليسهل على الطفل تناولها.

ويجب الاهتمام بحفظ الأطعمة التي تحتاج إلى تبريد في درجة حرارة آمنة حتى موعد تناولها.

4. البيض مع الخبز والخضروات

البيض من الخيارات التي يمكن إدخالها ضمن وجبة الطفل، ويمكن تقديمه مسلوقًا مع قطع من الخبز وخيار أو جزر، إلى جانب ثمرة فاكهة.

ولمنع شعور الطفل بالملل، يمكن تغيير طريقة التقديم أو تقطيع الخضروات بأشكال بسيطة تشجع الطفل على تناولها.

5. مكرونة بالخضروات

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها

يمكن تحضير كمية صغيرة من المكرونة مع الخضروات المقطعة إلى قطع صغيرة، ووضعها في علبة الطعام بعد أن تبرد.

ويفضل اختيار مكونات يعرفها الطفل بالفعل، وعدم تجربة أطعمة جديدة تمامًا في يوم دراسي مزدحم، حتى لا يعود الطعام كما هو.

6. بان كيك بالموز

إذا كان طفلك يفضل الوجبات الحلوة، يمكن تحضير بان كيك منزلي وإضافة الموز أو بعض قطع الفاكهة بجانبه.

ومن الأفضل عدم الاعتماد على الحلويات وحدها، بل يمكن تقديمها مع مصدر آخر للغذاء مثل الزبادي المحفوظ بطريقة آمنة أو الفاكهة، حسب ظروف حفظ الطعام في المدرسة.

7. ساندوتش التونة والخضروات

بعد بدء الدراسة.. 7 أفكار لانش بوكس طفلك مش هيزهق منها

يمكن تحضير ساندوتش من التونة مع الخضروات التي يفضلها الطفل، مثل الخيار أو الخس، مع استخدام كمية مناسبة من الإضافات.

ويفضل التأكد من حفظ التونة والأطعمة القابلة للتلف في درجة حرارة مناسبة، خاصة إذا كان الطفل سيحتفظ باللانش بوكس لعدة ساعات قبل تناوله.

نصائح مهمة قبل تجهيز اللانش بوكس

تنصح الجهات الصحية بالاهتمام بسلامة الطعام عند إعداد وجبات الأطفال، خاصة الأطعمة التي تحتاج إلى تبريد.

وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية أن الأطعمة القابلة للتلف يجب ألا تظل لفترات طويلة في درجات الحرارة التي تسمح بنمو البكتيريا، لذلك يفضل استخدام حقيبة طعام معزولة ووضع مصدر تبريد مناسب مع الوجبة عندما تكون هناك حاجة لذلك.

كما يفضل غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل وضعها في علبة الطعام، واستخدام علب نظيفة ومحكمة الغلق، مع تجنب وضع الطعام ساخنًا داخل العلبة لفترات طويلة دون تبريد مناسب.

ومن الأفضل أيضًا إشراك الطفل في اختيار الوجبات، مثل إعطائه اختيارين أو ثلاثة من الأطعمة الصحية التي يحبها، لأن مشاركته في الاختيار قد تجعله أكثر استعدادًا لتناول الطعام.

كيف تمنعين طفلك من الملل؟

يمكن تدوير الوجبات بدلًا من تقديم النوع نفسه يوميًا؛ فمثلًا يمكن تخصيص يوم للساندوتشات، ويوم للمكرونة، ويوم للميني بيتزا، مع تغيير الفاكهة والخضروات المصاحبة.

كما يمكن الاهتمام بطريقة التقديم، مثل تقطيع الساندوتش إلى أشكال صغيرة أو فصل المكونات داخل العلبة، لأن شكل الطعام قد يكون عاملًا مهمًا في تقبل الطفل للوجبة.