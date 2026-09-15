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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يصل مصر اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين

ابو مازن
ابو مازن
القسم الخارجي

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى مصر اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين، يعقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وعدد من الملفات العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة والجهود الرامية إلى حماية الشعب الفلسطيني وإغاثته وإعادة إعمار القطاع.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات كذلك الجهود المصرية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب، وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، إلى جانب بحث سبل دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر، قد أعلن أن زيارة عباس ستتضمن لقاء قمة مع الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين بشأن مختلف التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء الدور المصري في الاتصالات والجهود السياسية المتعلقة بقطاع غزة، وحرص القاهرة على استمرار التنسيق مع القيادة الفلسطينية بشأن مستقبل القطاع وإعادة الإعمار والمسار السياسي للقضية الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن الرئيس السيسي فلسطين

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