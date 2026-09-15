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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب اليد على الكراسي المتحركة يبدأ تدريباته فور وصوله إسبانيا استعدادًا للمونديال

منتخب اليد على الكراسي المتحركة
منتخب اليد على الكراسي المتحركة
محمد سمير

بدأ منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة تدريباته في إسبانيا فور وصوله إلى مدينة برشلونة، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم الرابعة، التي تستضيفها مدينة جرانوليرس خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وتأتي التدريبات ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات المنتخب لخوض منافسات البطولة، التي تشهد مشاركة 12 منتخبًا للمرة الأولى، يمثلون القارات الست.

ويقع منتخب مصر، حامل لقب النسخة الماضية، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبي تشيلي وليتوانيا، وفق قرعة الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بمواجهة تشيلي، الأربعاء 16 سبتمبر، في الرابعة عصرًا بتوقيت إسبانيا، الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل مواجهة ليتوانيا يوم الخميس 17 سبتمبر.

وتضم بعثة المنتخب الدكتور خالد سمير رئيسًا للبعثة، ووائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، ومحمد فرج مدربًا، وكرم مرسي مديرًا إداريًا، والدكتور محمود النجار طبيبًا للفريق.

وتضم قائمة اللاعبين محمد أنور، مجدي طلعت، أشرف أبو زيد، توبة نجدي، ربيع حسني، أحمد عصام، أحمد صلاح، زهراء أبوزيد، وآيات أحمد. كما يرافق البعثة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بعد تلقيه دعوة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويخوض المنتخب المصري البطولة بصفته حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في القاهرة عام 2024، بعدما توج باللقب على حساب الولايات المتحدة، ويأمل الفراعنة في الحفاظ على اللقب خلال النسخة الجديدة التي تشهد توسعًا قياسيًا في عدد المنتخبات المشاركة.

منتخب اليد على الكراسي المتحركة منتخب اليد إسبانيا استعدادًا للمونديال

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