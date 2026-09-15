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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بترول أسيوط ومودرن سبورت في مواجهة قوية بالجولة الخامسة للدوري

بترول أسيوط
بترول أسيوط
محمد سمير

يحل فريق مودرن سبورت ضيفًا على بترول أسيوط، في الخامسة مساء اليوم "الثلاثاء"، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يرفع خلالها الفريقان شعار البحث عن النقاط الثلاث، رغم اختلاف أهداف كل منهما.

يدخل بترول أسيوط اللقاء وهو في حاجة ماسة إلى تحقيق الفوز الأول له في المسابقة، بعدما جمع نقطتين فقط خلال الجولات الأربع الماضية.

وخاض الفريق مبارياته السابقة محققًا تعادلين مقابل هزيمتين، ليصبح أمام اختبار مهم لاستعادة توازنه وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

ويأمل أحمد عبد المقصود، المدير الفني لبترول أسيوط، في استغلال مواجهة مودرن سبورت لتحقيق الانتصار، خاصة أن حصد النقاط الثلاث سيكون له تأثير إيجابي على معنويات اللاعبين ويمنح الفريق دفعة قبل استكمال مشواره في البطولة.

في المقابل، يدخل مودرن سبورت المباراة بأفضلية واضحة على مستوى النتائج، بعدما تمكن من جمع 7 نقاط في أول أربع جولات.

وحقق الفريق انتصارين، إلى جانب تعادل وهزيمة، وهو ما يضعه في موقف أفضل قبل مواجهة بترول أسيوط.

ويتطلع المغربي أمين بن هاشم، المدير الفني لمودرن سبورت، إلى قيادة فريقه لتحقيق فوز جديد، والعودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاث، بما يعزز موقف الفريق ويدعم طموحه في الاقتراب من مراكز المنافسة على المقدمة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين؛ فبترول أسيوط يأمل في وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية وتحقيق انتصاره الأول، بينما يسعى مودرن سبورت لاستثمار بدايته الأفضل ومواصلة حصد النقاط في سباق الدوري.

بترول أسيوط مودرن سبورت الجولة الخامسة للدوري الدوري المصري

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