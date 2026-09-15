4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن جدد نادي فاركو شكواه ضد نادي الزمالك لدى اتحاد الكرة، للاستفسار عن مصير الملف الخاص بالمستحقات المالية المتأخرة في صفقتي عمرو ناصر وأحمد شريف، في ظل عدم سداد الزمالك المستحقات المتفق عليها حتى الآن.

وكشف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن نادي الزمالك مطالب بسداد قيمة 4 شيكات تبلغ إجماليًا نحو 27 مليون جنيه لصالح فاركو، مؤكدًا أن النادي الأبيض لم يسدد أي مبالغ من قيمة هذه الشيكات حتى الآن.

وأوضح أن التواصل مع مسئولي الزمالك خلال الفترة الماضية شهد التأكيد على وجود أزمة مالية، مع مطالبة فاركو بالصبر لحين توفير السيولة اللازمة وسداد المستحقات،وأضاف أن فاركو كلف محاميه القانوني بتصعيد الملف ومتابعة الشكوى أمام اتحاد الكرة لحين حسم موقف المستحقات.