نجوم قدموا تجارب مميزة.. أحمد التهامي يشيد بالسقا ورمضان وكريم عبد العزيز

أشاد الفنان أحمد التهامي بعدد من نجوم السينما والدراما، مؤكدًا تقديره لتجاربهم الفنية، وذلك خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقال التهامي عن نجوم الأكشن: «أحمد السقا عمل نقلة غير مسبوقة في فيلم إبراهيم الأبيض، ومحمد رمضان فنان يحب شغله، وكواليس واحد صعيدي كانت رائعة. كما أعتبر كريم عبد العزيز نجمًا يقدم السهل الممتنع».

وتحدث التهامي عن المواهب الشابة والجيل الجديد، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بوابة لظهور العديد من المواهب خلال السنوات الأخيرة.

هذه المواهب تستحق الحصول على فرص حقيقية

وتابع أن هناك أجيال موهوبة خرجت من السوشيال ميديا»، مشيرًا إلى الفنان كزبرة، ومؤكدًا أن هذه المواهب تستحق الحصول على فرص حقيقية لإثبات نفسها وتقديم إمكاناتها للجمهور.