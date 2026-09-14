الأهلي يتجنب كبار القارة في الكونفدرالية.. والزمالك يحجز مكانه بين الكبار في قرعة أفريقيا

حجزت أندية الزمالك وبيراميدز مقعدهما في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما واصل فريق زد مشواره القاري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليلحق بـالأهلي الذي جرى إعفاؤه من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، مستفيدًا من تصنيفه القاري.

ونجح الزمالك في تجاوز عقبة إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حسم بيراميدز تأهله على حساب جور ماهيا الكيني بنتيجة 7-1.

وفي الكونفدرالية الأفريقية، تمكن زد من تخطي أساس تيليكوم الجيبوتي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع الدور التمهيدي الثاني في أول مشاركة قارية للفريق.

مباريات الأندية المصرية في الدور التمهيدي الثاني

ويلتقي الزمالك، بطل الدوري المصري، مع الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بينما يواجه بيراميدز فريق المريخ بانتيو، بطل جنوب السودان.

ويتطلع الثنائي المصري إلى حسم التأهل ومواصلة المشوار القاري، من أجل الوصول إلى مرحلة المجموعات في البطولة الأهم على مستوى الأندية الأفريقية.

وعلى مستوى الكونفدرالية، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة كيتارا الأوغندي، فيما يلتقي زد مع عزام التنزاني، في اختبار قوي للفريق الذي يخوض تجربته الأولى في البطولات الأفريقية.

نظام قرعة دور المجموعات

وتضم مرحلة المجموعات في البطولات الأفريقية 16 فريقًا، يتم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

ويتم وضع الأندية الأربعة الأعلى تصنيفًا كرؤوس للمجموعات، بينما توزع باقي الفرق على الأوعية وفقًا لتصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، والذي يعتمد على نتائج الأندية في آخر 5 نسخ من مسابقات الأندية التابعة للاتحاد.

كما تنص لوائح القرعة على عدم وجود أكثر من فريقين من اتحاد وطني واحد في المجموعة نفسها.

تصنيف الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وضمن الزمالك، حال نجاحه في التأهل إلى دور المجموعات، التواجد في التصنيف الأول باعتباره أحد أفضل 4 أندية وفق تصنيف السنوات الخمس المعتمد من كاف.

ويمنح هذا التصنيف الزمالك أفضلية مهمة، إذ يجعله بعيدًا عن مواجهة عدد من كبار القارة في دور المجموعات، مثل ماميلودي صنداونز حامل اللقب والمصنف الأول، والترجي التونسي، ونهضة بركان المغربي، حال تأهل الأندية الثلاثة إلى المرحلة ذاتها.

أما بيراميدز، الذي يحتل المركز السابع في تصنيف السنوات الخمس، فيأمل في غياب أحد الأندية الأربعة الأعلى تصنيفًا، حتى يتمكن من الصعود إلى التصنيف الأول.

وفي حال تأهل الأندية الأربعة صاحبة المراكز الأعلى، سيكون بيراميدز ضمن التصنيف الثاني، ما يفتح الباب أمام إمكانية وقوعه في مجموعة واحدة مع الزمالك أو أحد الأندية الثلاثة الأخرى المصنفة في الوعاء الأول.

تصنيف الأهلي وزد في الكونفدرالية

وضمن الأهلي، المصنف الثاني على مستوى القارة، التواجد على رأس إحدى مجموعات الكونفدرالية حال تأهله إلى دور المجموعات.

وبالتالي، سيتجنب الأهلي مواجهة عدد من أبرز المرشحين للبطولة، وفي مقدمتهم اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب، والجيش الملكي المغربي وصيف دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب شباب بلوزداد الجزائري، حال نجاح الثلاثي في بلوغ مرحلة المجموعات.

أما زد، الذي يخوض مشاركته الأولى في البطولات الأفريقية، فلا يمتلك نقاطًا في تصنيف كاف، وبالتالي سيكون ضمن فئة الأندية «بدون تصنيف».

ومن المنتظر أن يتواجد زد في الوعاء الرابع أو الثالث، وفقًا لما ستحدده لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الأفريقي بعد اكتمال قائمة المتأهلين إلى دور المجموعات.

ولا يُستبعد أن تسفر قرعة دور المجموعات في الكونفدرالية عن وقوع الأهلي وزد في مجموعة واحدة، حال تأهل الفريقين إلى المرحلة المقبلة.