لامين يامال: أنا ومبابي الأفضل في العالم.. وأستحق الكرة الذهبية هذا العام

تحدث الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أنه يرى نفسه والفرنسي كيليان مبابي ضمن أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وقال يامال، خلال تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤاله عن اللاعب الذي سيمنحه الكرة الذهبية: «لمن سأعطي الكرة الذهبية؟ لأفضل لاعب في العالم».

وأضاف نجم برشلونة: «بالنسبة لي، أنا ومبابي أفضل لاعبين في العالم»، مشيرًا إلى أن المنافسة بينهما تعد من أبرز المنافسات على الجائزة خلال الفترة الحالية.

وأوضح يامال موقفه من فرصه في التتويج بالكرة الذهبية، قائلًا: «أعتقد أن هذا العام أستحقها أنا بسبب ما فزت به».

يأتي تصريح يامال في ظل المنافسة القوية على جائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم، حيث يسعى النجم الإسباني الشاب إلى التتويج بالجائزة بعد المستويات اللافتة التي قدمها والبطولات التي حققها مع برشلونة خلال الفترة الماضية.

ويواصل يامال، رغم صغر سنه، فرض نفسه بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف برشلونة والمنتخب الإسباني، وسط منافسة قوية مع كبار لاعبي العالم، وعلى رأسهم مبابي.