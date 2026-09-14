المعلمين تتهيأ لحفل تكريم مديري مدرستي الشهيد أحمد سمير وبرقطا بالقليوبية

أنهت نقابة المهن التعليمية برئاسة الأستاذ خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، استعداداتها لحفل تكريم الأستاذة صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان بكفر الجزار، التابعة لإدارة بنها التعليمية، والأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، تقديرا لدورهما في أداء رسالتهما التربوية.

وأعلنت نقابة المعلمين تكريم مديري المدرستين، تأكيدا على احترام المعلم ومكانته، ودعم النقابة الكامل للمعلمين، وذلك خلال مراسم تقام بعد قليل بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة، بحضور جمع كبير من أعضاء النقابة، يتقدمهم خلف الزناتي، النقيب العام للمعلمين.

تكريم صالحة أبو الفضل ونادر علي

ويأتي تكريم النقابة عقب واقعة جولة محافظ القليوبية داخل عدد من المدارس، والتي شهدت توجيه انتقادات لمديري المدرستين، قبل أن يستقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء الماضي، صالحة عبد الفضيل ونادر علي، ويكرمهما تقديرا لجهودهما في العمل ودورهما في دعم العملية التعليمية، مؤكدا دعمه لهما، كما ناقش معهما المشكلات التي تواجه المدرستين وسبل معالجتها.

ويعقب مراسم التكريم لقاء مفتوح بين نقيب المعلمين والإعلاميين، يتناول عددًا من الملفات والقضايا المهمة التي تخص المعلمين، ورؤية النقابة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الرد على تساؤلات واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام.