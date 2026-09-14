قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين
ماذا حدث على سلم العقار؟.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد الرشيدي قبل مقـ تـله على يد زوجته بالإسكندرية
السكة الحديد: تعديلات على تشغيل ومواعيد وتركيب عدة قطارات اعتبارًا من 15 سبتمبر
الدقهلية تنعى طالبًا بالصف الأول الابتدائى توفى إثر أزمة قلبية داخل المدرسة
مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور
بلاش تبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار وتقدم نصائح للمواطنين
تأجيل محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة الاتجار في المخدرات لـ أكتوبر
رأس المال السوقي يخسر 65 مليار جنيه.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم
الله كريم.. فيديو لأول مرة لعملية إنقاذ طيار أمريكي بعد 50 ساعة في جبال إيران
التمريض بـ66 ألف جنيه.. مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2026
وزير التعليم: تخريج أول دفعة من طلاب نظام البكالوريا المصرية عام 2028
أزمة ‏الوقود والكهرباء تضع إيران أمام يوم بلا سيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المعلمين تتهيأ لحفل تكريم مديري مدرستي الشهيد أحمد سمير وبرقطا بالقليوبية

المعلمين تتهيأ لحفل تكريم صالحة أبو الفضل ونادر علي
المعلمين تتهيأ لحفل تكريم صالحة أبو الفضل ونادر علي
الديب أبوعلي

أنهت نقابة المهن التعليمية برئاسة الأستاذ خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، استعداداتها لحفل تكريم الأستاذة صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير رمضان بكفر الجزار، التابعة لإدارة بنها التعليمية، والأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، تقديرا لدورهما في أداء رسالتهما التربوية.

وأعلنت نقابة المعلمين تكريم مديري المدرستين، تأكيدا على احترام المعلم ومكانته، ودعم النقابة الكامل للمعلمين، وذلك خلال مراسم تقام بعد قليل بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة، بحضور جمع كبير من أعضاء النقابة، يتقدمهم خلف الزناتي، النقيب العام للمعلمين.

تكريم صالحة أبو الفضل ونادر علي 

ويأتي تكريم النقابة عقب واقعة جولة محافظ القليوبية داخل عدد من المدارس، والتي شهدت توجيه انتقادات لمديري المدرستين، قبل أن يستقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء الماضي، صالحة عبد الفضيل ونادر علي، ويكرمهما تقديرا لجهودهما في العمل ودورهما في دعم العملية التعليمية، مؤكدا دعمه لهما، كما ناقش معهما المشكلات التي تواجه المدرستين وسبل معالجتها.

ويعقب مراسم التكريم لقاء مفتوح بين نقيب المعلمين والإعلاميين، يتناول عددًا من الملفات والقضايا المهمة التي تخص المعلمين، ورؤية النقابة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الرد على تساؤلات واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام.

نقابة المهن التعليمية نقابة المعلمين وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم صالحة أبو الفضل محمد عبد اللطيف نادر علي مدرسة الشهيد أحمد سمير مدرسة برقطا الإعدادية محافظ القليوبية القليوبية خلف الزناتي نقيب المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

%63 نسبة التنفيذ.. محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام

جامعة بني سويف

جامعة بني سويف تواصل مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من مبادرة التوأمة والتكامل التعليمي

كلية التربية وتعليم بني سويف

تربية بني سويف تشارك في لجنة اختيار القيادات التعليمية بالمحافظة

بالصور

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

أزمة ‏الوقود والكهرباء تضع إيران أمام يوم بلا سيارات

إيران
إيران
إيران

الأرق وقلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلا

الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا

كله فوايد للجسم.. ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد