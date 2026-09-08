قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأكيدا لـ صدى البلد.. نقابة المعلمين تكرم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير
رافضة تقابل حد.. يسرا تكشف حالة نجلاء فتحي النفسية بعد وفاة ابنتها
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يلتقطان صورة تذكارية بمعرض العلمين للطيران والفضاء
شاهد .. «إحنا مقدرين تعبكم».. محافظ الغربية يجري حوارا مع عمال النظافة في قطور
الرئيس السيسي ورئيس قبرص يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي يفتتح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026
استغل ثغرة في تطبيق للتسوق.. ضبط عاطل استولى على مشتريات بـ2 مليون جنيه
لخريجي الإعدادية|مدرسة جديدة متخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والتغذية العلاجية بدمياط
الوزراء: مصر ثاني أكبر سوق أفريقي في إضافات القدرات الشمسية المتوقعة خلال 2026
معلومات الوزراء: "شريحة الطفل" خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
شبه مجاعة.. تفاصيل أزمة غذائية يعيشها أهل غزة كل يوم
محمد سليمان عبد المالك: حالات "بنج كلي" معظمها من الواقع.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أنفقت من مالها الخاص.. نقابة المعلمين تكرم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير

الحاجة صالحة ومحافظ القليوبية
الحاجة صالحة ومحافظ القليوبية
الديب أبوعلي

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تكريم نقابة المهن التعليمية للأستاذة صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بقرية كفر الجزار بمحافظة القليوبية، تقديرا لموقفها خلال الجولة التفقدية لمحافظ القليوبية، وإخلاصها في أداء عملها، وتحملها نفقات إصلاح عدد من المشكلات داخل المدرسة التي تتولى إدارتها.

وجاء قرار التكريم، بحسب تصريحات أدلى بها خلف الزناتي لـ"صدى البلد"، عقب الحوار الذي دار بين صالحة أبو الفضل والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال جولته التفقدية لعدد من مدارس المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وانتقد الزناتي ما وصفه بـ"التصرفات غير المسؤولة" لبعض المسؤولين، ممن قال إنهم من "محبي الشو واللقطات على حساب أبناء المهنة"، مؤكدا أن عددا من المعلمين يتحملون أعباء تتجاوز طاقتهم، "حبا في تراب هذا البلد وحرصا على الصالح العام".

وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى أن تقدير جهود المعلمين ومساندتهم يمثلان جانfا أساسdا في الحفاظ على مكانتهم، خاصة في ظل ما يتحملونه من أعباء داخل المدارس.

وخلال الجولة، ناقش المحافظ مع مديرة المدرسة مستوى النظافة، ووجه إليها تساؤلات بشأن وجود مخلفات داخل المدرسة، قبل أن تنتقل المناقشة إلى أوضاع المبنى والمرافق واحتياجات المدرسة.

تكريم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير

وأوضحت مديرة المدرسة خلال الحوار أنها كانت قد توجهت إلى الإدارة التعليمية لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمدرسة، وأن العاملين كانوا منشغلين باستلام الكتب، كما تحدثت عن أعمال النظافة المقرر تنفيذها.

وخلال الحديث، كشفت صالحة أبو الفضل، أنها تحملت من مالها الخاص نفقات مرتبطة بإصلاح وتجهيز بعض مرافق المدرسة، مشيرة إلى امتلاكها مستندات وفواتير تثبت ما قامت بسداده.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من الحوار الذي دار بين المحافظ ومديرة المدرسة، لتتصدر الواقعة التفاعل، قبل إعلان نقابة المهن التعليمية قرار تكريمها.

وفي سياق متصل، أثارت جولة محافظ القليوبية واقعة أخرى داخل مدرسة برقطا بمركز كفر شكر، بعدما قرر استبعاد مدير المدرسة عقب رصد عدد من الملاحظات خلال الجولة.

وخلال تفقد المدرسة، دار حوار بين المحافظ ومديرها الذي كان يرتدي الجلابية، وسأله المحافظ: "هو ده الزي الرسمي عندكم؟"، ليرد المدير بأنه كان يؤدي عمله.

واستكمل المحافظ جولته داخل المدرسة، حيث رصد عددا من الملاحظات المتعلقة بحالة المدرسة، من بينها وجود مقاعد متهالكة ومكسورة، إلى جانب ملاحظات على بعض المرافق وعدم جاهزية معمل الشبكات بالشكل المطلوب.

وعلى إثر الجولة، صدر قرار باستبعاد مدير مدرسة برقطا من مهامه، وهو القرار الذي أثار ردود فعل ومواقف مساندة للمدير، من بينها مطالب بإعادة النظر في القرار، والتأكيد على ما قدمه للمدرسة خلال فترة توليه إدارتها.

ومن جانبه، علق خلف الزناتي، على واقعة مدير مدرسة برقطا، مؤكدا أن مثل هذه القرارات من شأنها الانتقاص من قيمة المعلمين ومكانتهم المجتمعية، فضلا عن تأثيرها أمام زملائهم وأبنائهم من الطلاب.

وقال الزناتي إن "الجلابية زي رسمي لكل المصريين"، مشيرًا إلى أن مدير المدرسة كان يؤدي دوا إضافيا إلى جانب مهامه، وكان الأولى، بحسب قوله، دعمه ومساندته بدلا من معاقبته.

وأضاف نقيب المعلمين أن التعامل مع المعلمين يجب أن يراعي ما يبذلونه من جهود داخل المدارس، مؤكدا أهمية تقدير دورهم والحفاظ على مكانتهم أمام الطلاب والمجتمع.

وتزامنت الواقعتان مع استعداد مدارس محافظة القليوبية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وسط متابعة من المحافظة والجهات التعليمية لمدى جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة والمرافق والتجهيزات.

نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب نقابة المهن التعليمية تكريم نقابة المهن التعليمية صالحة أبو الفضل مدرسة الشهيد أحمد سمير مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير محافظة القليوبية قرية كفر الجزار بمحافظة القليوبية مدير مدرسة برقطا مركز كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

بيزيرا

شبانة: كباتن الزمالك رفضوا عودة بيزيرا وطلبوا بيعه

ترشيحاتنا

أرشيفية

تخفيضات تصل لـ 30%.. افتتاح معرض أهلاً مدارس بالقصير لتخفيف الأعباء عن الأسر

أرشيفية

قافلة طبية مجانية في بني سويف تقدم 3531 خدمة لأهالي قرية ونا القس

جانب من الحلقة

متخليش إدمانك ينهي حياتك.. إطلاق مرحلة جديدة من «أنت أقوى من المخدرات»

بالصور

مع دخول المدارس.. أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى
.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى
.أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى

بعد اختلال توازن هيفاء وهبي.. خبير يوضح متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا

بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح
بعد سقوط هيفاء وهبي.. متى يكون السقوط على المسرح خطيرًا؟ خبير علاج طبيعي يوضح

أطعمة تضعف تركيز طفلك أثناء اليوم الدراسي.. احذري وضعها فى اللانش بوكس

أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة
أطعمة تضعف تركيز طفلك في المدرسة.. احذري وضعها فى حقيبة المدرسة

مش كل الجبن صحي للأطفال.. احذري هذه الأنواع في اللانش بوكس وبدائل أفضل

مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل
مش كل الجبن صحي للأطفال.. أنواع احذري وضعها في لانش بوكس طفلك وبدائل أفضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد