أنفقت من مالها الخاص.. نقابة المعلمين تكرم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تكريم نقابة المهن التعليمية للأستاذة صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بقرية كفر الجزار بمحافظة القليوبية، تقديرا لموقفها خلال الجولة التفقدية لمحافظ القليوبية، وإخلاصها في أداء عملها، وتحملها نفقات إصلاح عدد من المشكلات داخل المدرسة التي تتولى إدارتها.

وجاء قرار التكريم، بحسب تصريحات أدلى بها خلف الزناتي لـ"صدى البلد"، عقب الحوار الذي دار بين صالحة أبو الفضل والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال جولته التفقدية لعدد من مدارس المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وانتقد الزناتي ما وصفه بـ"التصرفات غير المسؤولة" لبعض المسؤولين، ممن قال إنهم من "محبي الشو واللقطات على حساب أبناء المهنة"، مؤكدا أن عددا من المعلمين يتحملون أعباء تتجاوز طاقتهم، "حبا في تراب هذا البلد وحرصا على الصالح العام".

وأشار نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى أن تقدير جهود المعلمين ومساندتهم يمثلان جانfا أساسdا في الحفاظ على مكانتهم، خاصة في ظل ما يتحملونه من أعباء داخل المدارس.

وخلال الجولة، ناقش المحافظ مع مديرة المدرسة مستوى النظافة، ووجه إليها تساؤلات بشأن وجود مخلفات داخل المدرسة، قبل أن تنتقل المناقشة إلى أوضاع المبنى والمرافق واحتياجات المدرسة.

تكريم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير

وأوضحت مديرة المدرسة خلال الحوار أنها كانت قد توجهت إلى الإدارة التعليمية لإنهاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمدرسة، وأن العاملين كانوا منشغلين باستلام الكتب، كما تحدثت عن أعمال النظافة المقرر تنفيذها.

وخلال الحديث، كشفت صالحة أبو الفضل، أنها تحملت من مالها الخاص نفقات مرتبطة بإصلاح وتجهيز بعض مرافق المدرسة، مشيرة إلى امتلاكها مستندات وفواتير تثبت ما قامت بسداده.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من الحوار الذي دار بين المحافظ ومديرة المدرسة، لتتصدر الواقعة التفاعل، قبل إعلان نقابة المهن التعليمية قرار تكريمها.

وفي سياق متصل، أثارت جولة محافظ القليوبية واقعة أخرى داخل مدرسة برقطا بمركز كفر شكر، بعدما قرر استبعاد مدير المدرسة عقب رصد عدد من الملاحظات خلال الجولة.

وخلال تفقد المدرسة، دار حوار بين المحافظ ومديرها الذي كان يرتدي الجلابية، وسأله المحافظ: "هو ده الزي الرسمي عندكم؟"، ليرد المدير بأنه كان يؤدي عمله.

واستكمل المحافظ جولته داخل المدرسة، حيث رصد عددا من الملاحظات المتعلقة بحالة المدرسة، من بينها وجود مقاعد متهالكة ومكسورة، إلى جانب ملاحظات على بعض المرافق وعدم جاهزية معمل الشبكات بالشكل المطلوب.

وعلى إثر الجولة، صدر قرار باستبعاد مدير مدرسة برقطا من مهامه، وهو القرار الذي أثار ردود فعل ومواقف مساندة للمدير، من بينها مطالب بإعادة النظر في القرار، والتأكيد على ما قدمه للمدرسة خلال فترة توليه إدارتها.

ومن جانبه، علق خلف الزناتي، على واقعة مدير مدرسة برقطا، مؤكدا أن مثل هذه القرارات من شأنها الانتقاص من قيمة المعلمين ومكانتهم المجتمعية، فضلا عن تأثيرها أمام زملائهم وأبنائهم من الطلاب.

وقال الزناتي إن "الجلابية زي رسمي لكل المصريين"، مشيرًا إلى أن مدير المدرسة كان يؤدي دوا إضافيا إلى جانب مهامه، وكان الأولى، بحسب قوله، دعمه ومساندته بدلا من معاقبته.

وأضاف نقيب المعلمين أن التعامل مع المعلمين يجب أن يراعي ما يبذلونه من جهود داخل المدارس، مؤكدا أهمية تقدير دورهم والحفاظ على مكانتهم أمام الطلاب والمجتمع.

وتزامنت الواقعتان مع استعداد مدارس محافظة القليوبية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وسط متابعة من المحافظة والجهات التعليمية لمدى جاهزية المدارس من حيث النظافة والصيانة والمرافق والتجهيزات.