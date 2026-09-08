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انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. حالة الطقس الأيام القادمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .. حالة الطقس الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 09 سبتمبر وحتى الأحد 13 سبتمبر 2026؛ حيث كشفت عن بدء انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس الأيام القادمة في مصر

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين (29 إلى 30 درجة)، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري بين (34 إلى 35 درجة)، وعلى شمال الصعيد بين (35 إلى 37 درجة).

ويسود طقس خلال الأيام القادمة، معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون معتدلاً إلى مائل للحرارة رطب ليلاً.

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، يشهد الطقس الأيام القادمة، استمرار تكون الشبورة المائية صباحاً من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

استمرار نشاط الرياح خلال الطقس الأيام القادمة

وتنشط الرياح خلال الطقس، أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة خلال الفترة من الأربعاء 09 سبتمبر إلى الأحد 13 سبتمبر.

درجات الحرارة الأيام القادمة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس الأيام القادمة، في الظل (العظمى / المحسوسة) خلال الفترة:

  •  القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الأربعاء 09 سبتمبر: العظمى 35°م | المحسوسة 37°م

الخميس 10 سبتمبر: العظمى 35°م | المحسوسة 37°م

الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 34°م | المحسوسة 36°م

السبت 12 سبتمبر: العظمى 34°م | المحسوسة 36°م

الأحد 13 سبتمبر: العظمى 35°م | المحسوسة 37°م

  •  السواحل الشمالية:

الأربعاء 09 سبتمبر: العظمى 30°م | المحسوسة 34°م

الخميس 10 سبتمبر: العظمى 29°م | المحسوسة 33°م

الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 29°م | المحسوسة 33°م

السبت 12 سبتمبر: العظمى 29°م | المحسوسة 34°م

الأحد 13 سبتمبر: العظمى 30°م | المحسوسة 34°م

  •  شمال الصعيد:

الأربعاء 09 سبتمبر: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م

الخميس 10 سبتمبر: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م

الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 35°م | المحسوسة 37°م

السبت 12 سبتمبر: العظمى 35°م | المحسوسة 37°م

الأحد 13 سبتمبر: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م

  •  جنوب الصعيد:

الأربعاء 09 سبتمبر: العظمى 41°م | المحسوسة 42°م

الخميس 10 سبتمبر: العظمى 42°م | المحسوسة 43°م

الجمعة 11 سبتمبر: العظمى 42°م | المحسوسة 43°م

السبت 12 سبتمبر: العظمى 42°م | المحسوسة 43°م

الأحد 13 سبتمبر: العظمى 43°م | المحسوسة 44°م

الطقس الطقس الايام القادمة درجات الحرارة

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