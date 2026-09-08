تأكيدا لـ صدى البلد.. نقابة المعلمين تكرم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير

أعلنت نقابة المهن التعليمية تكريم الأستاذة صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بقرية كفر الجزار في بنها، والأستاذ نادر علي، مدير مدرسة برقطا بكفر شكر، تقديرا لجهودهما في تحمل المسؤولية.

ويأتي قرار التكريم تأكيدا لما نشره "صدى البلد" بشأن تكريم مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير، عقب الواقعة التي شهدتها المدرسة خلال الزيارة التفقدية لمحافظ القليوبية.

وأكدت نقابة المعلمين رفضها واستنكارها لما وصفته بأسلوب التعامل غير اللائق من الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال زيارة تفقدية للمدارس، مؤكدة أن احترام كرامة المعلم ومدير المدرسة يجب أن يظل مبدأً ثابتا لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.

وشددت النقابة على أن الملاحظات المتعلقة بأداء المدارس يجب أن تتم معالجتها وفق القواعد واللوائح والقنوات الإدارية والقانونية المعتمدة، وليس أمام الكاميرات.

تكريم مديرة مدرسة كفر الجزار

وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن ما شهدته الواقعة أثار حالة كبيرة من الاستياء في أوساط المعلمين، خاصة في ظل ما اعتبرته النقابة تحميلًا لمديري المدارس مسؤولية أمور لا تدخل ضمن اختصاصاتهم المباشرة، فضلًا عن طريقة التعامل التي لا تتناسب مع مكانة المعلم ودوره في المجتمع.

وأعلن الزناتي أن النقابة سوف تتوجه اليوم بمخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع إطار واضح وملزم ينظم الزيارات التفقدية للمدارس، بحيث تتحول هذه الزيارات إلى أداة حقيقية لتطوير العملية التعليمية وحل مشكلات المدارس، وليس وسيلة لإلقاء اللوم على المعلمين ومديري المدارس أو الانتقاص من قدرهم أمام الطلاب والعاملين ووسائل الإعلام.

وطالب نقيب المعلمين بأن تتضمن الضوابط تحديد مسؤوليات كل جهة، وآليات رصد المخالفات، وطرق التعامل معها، مع التأكيد على عدم محاسبة مدير المدرسة أو المعلم عن مشكلات تقع خارج نطاق اختصاصه أو تتطلب تدخل جهات إدارية أو تنفيذية أخرى.

وشدد الزناتي على رفض النقابة استخدام الزيارات التفقدية للمدارس باعتبارها وسيلة للاستعراض أو "الشو الإعلامي"، مؤكدًا أن المسؤول الذي يدخل مدرسة يجب أن يكون هدفه الأول التعرف على الواقع الحقيقي للعملية التعليمية، والاستماع إلى المعلمين والطلاب والإدارة المدرسية، والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجههم.

وأكد نقيب المعلمين أن تصوير المسؤول وهو يوجه اللوم أو التوبيخ للمعلمين لا يمثل إصلاحًا للعملية التعليمية، بل قد ينعكس سلبًا على هيبة المعلم داخل المدرسة، ويؤثر على قدرته على أداء دوره التربوي.

وقال الزناتي إن مدير المدرسة لا يستطيع بمفرده حل جميع المشكلات التي تواجه مدرسته، موضحًا أن هناك مسؤوليات موزعة بين الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم والمحافظ