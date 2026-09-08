مع اقتراب بداية الدراسة وعودة الأطفال إلى المدارس، تواجه كثير من الأسر مشكلة اضطراب مواعيد النوم، خاصة بعد فترة الإجازة التي اعتاد خلالها الطفل على السهر والاستيقاظ في أوقات متأخرة، وهو ما قد ينعكس على نشاطه وتركيزه وصحته خلال اليوم الدراسي.

ولا يقتصر تأثير قلة النوم على الشعور بالنعاس فقط، إذ يمكن أن تظهر على الطفل مجموعة من العلامات التي قد لا تنتبه إليها الأسرة، لذلك من المهم مراقبة سلوكه وأدائه خلال الأيام الأولى من الدراسة.

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم، استشاري الأطفال، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن النوم الجيد من العادات الأساسية التي يحتاجها الطفل خلال مرحلة النمو، مشيرة إلى أن اضطراب النوم المستمر قد ينعكس على نشاط الطفل وقدرته على ممارسة يومه بصورة طبيعية.

8 علامات تكشف قلة النوم عند طفلك

1- صعوبة الاستيقاظ صباحًا

إذا كان الطفل يجد صعوبة شديدة في الاستيقاظ يوميًا، ويحتاج إلى تكرار المنبه أو إيقاظه أكثر من مرة، فقد يكون ذلك علامة على عدم حصوله على عدد ساعات النوم الكافية.

2- النعاس خلال النهار

من العلامات الواضحة أيضًا أن يبدو الطفل مرهقًا أو يميل إلى النوم خلال ساعات الدراسة أو بعد عودته من المدرسة، خصوصًا إذا كان ذلك يتكرر بصورة مستمرة.

3- ضعف التركيز

قلة النوم قد تجعل الطفل أقل قدرة على التركيز في شرح المعلم أو أداء الواجبات، كما يمكن أن ينسى بعض التعليمات أو يجد صعوبة في متابعة المهام التي اعتاد إنجازها بسهولة.

4- العصبية وتقلب المزاج

قد تظهر قلة النوم في صورة تغيرات سلوكية، مثل العصبية وسرعة الانفعال والبكاء لأسباب بسيطة أو تقلب المزاج بصورة ملحوظة.

5- فرط الحركة بشكل غير معتاد

على عكس الاعتقاد الشائع، لا يظهر التعب عند الأطفال دائمًا في صورة خمول، فقد يصبح بعض الأطفال أكثر حركة واندفاعًا عندما لا يحصلون على النوم الكافي.

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

6- الاعتماد على القيلولة الطويلة

إذا أصبح الطفل يحتاج إلى النوم لفترات طويلة بعد المدرسة حتى يستطيع استكمال يومه، فقد تكون هذه إشارة إلى أن نومه الليلي غير كافٍ أو غير منتظم.

7- الاستيقاظ متعبًا

حتى إذا نام الطفل عدد ساعات يبدو مناسبًا، فإن الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل أو النوم غير المريح قد يجعله يستيقظ في الصباح وهو يشعر بالتعب والإرهاق.

8- تراجع الأداء الدراسي

من العلامات التي يجب الانتباه إليها حدوث تغير واضح في مستوى الطفل الدراسي، خاصة إذا صاحب ذلك ضعف في التركيز أو النسيان أو الشعور المستمر بالإجهاد.

كم ساعة يحتاج الطفل من النوم؟

تختلف احتياجات النوم حسب العمر، فالأطفال في سن المدرسة يحتاجون عادة إلى عدد ساعات أكبر من المراهقين. وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بأن يحصل الأطفال من 6 إلى 12 عامًا على نحو 9 إلى 12 ساعة من النوم يوميًا، بينما يحتاج المراهقون من 13 إلى 18 عامًا إلى نحو 8 إلى 10 ساعات.

كيف تضبطين نوم طفلك قبل الدراسة؟

تنصح عبد العظيم ببدء تعديل مواعيد النوم تدريجيًا قبل الدراسة بدلًا من تغييرها بشكل مفاجئ، مع تثبيت موعد الاستيقاظ يوميًا، وتقليل استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والابتعاد عن الوجبات الثقيلة والمشروبات المنبهة في المساء.

كما يفضل تجهيز غرفة النوم لتكون هادئة ومريحة، وعدم السماح للطفل بتحويل السرير إلى مكان لمشاهدة الهاتف أو اللعب لفترات طويلة.