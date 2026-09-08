قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
كيفية عمل تقليل الاغتراب 2026
المصرية للاتوبيس الترددي (BRT) تزف بشري سارة للطلاب مع بدء العام الدراسي
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين
مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء مطار العلمين بحضور الرئيس السيسي
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء العلمين خلال معرض الطيران والفضاء
أديداس الألمانية تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة
عروض جوية مبهرة تزين سماء العلمين في معرض الطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس السيسي ونظيره القبرصي
الرئيس السيسي يشاهد عرضًا جويًا مبهرًا خلال افتتاح معرض العلمين للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشاهدان عروضا جوية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب بداية الدراسة وعودة الأطفال إلى المدارس، تواجه كثير من الأسر مشكلة اضطراب مواعيد النوم، خاصة بعد فترة الإجازة التي اعتاد خلالها الطفل على السهر والاستيقاظ في أوقات متأخرة، وهو ما قد ينعكس على نشاطه وتركيزه وصحته خلال اليوم الدراسي.

ولا يقتصر تأثير قلة النوم على الشعور بالنعاس فقط، إذ يمكن أن تظهر على الطفل مجموعة من العلامات التي قد لا تنتبه إليها الأسرة، لذلك من المهم مراقبة سلوكه وأدائه خلال الأيام الأولى من الدراسة.

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم 

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم 

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة إيمان عبد العظيم، استشاري الأطفال، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن النوم الجيد من العادات الأساسية التي يحتاجها الطفل خلال مرحلة النمو، مشيرة إلى أن اضطراب النوم المستمر قد ينعكس على نشاط الطفل وقدرته على ممارسة يومه بصورة طبيعية.

8 علامات تكشف قلة النوم عند طفلك

1- صعوبة الاستيقاظ صباحًا

إذا كان الطفل يجد صعوبة شديدة في الاستيقاظ يوميًا، ويحتاج إلى تكرار المنبه أو إيقاظه أكثر من مرة، فقد يكون ذلك علامة على عدم حصوله على عدد ساعات النوم الكافية.

2- النعاس خلال النهار

من العلامات الواضحة أيضًا أن يبدو الطفل مرهقًا أو يميل إلى النوم خلال ساعات الدراسة أو بعد عودته من المدرسة، خصوصًا إذا كان ذلك يتكرر بصورة مستمرة.

3- ضعف التركيز

قلة النوم قد تجعل الطفل أقل قدرة على التركيز في شرح المعلم أو أداء الواجبات، كما يمكن أن ينسى بعض التعليمات أو يجد صعوبة في متابعة المهام التي اعتاد إنجازها بسهولة.

4- العصبية وتقلب المزاج

قد تظهر قلة النوم في صورة تغيرات سلوكية، مثل العصبية وسرعة الانفعال والبكاء لأسباب بسيطة أو تقلب المزاج بصورة ملحوظة.

5- فرط الحركة بشكل غير معتاد

على عكس الاعتقاد الشائع، لا يظهر التعب عند الأطفال دائمًا في صورة خمول، فقد يصبح بعض الأطفال أكثر حركة واندفاعًا عندما لا يحصلون على النوم الكافي.

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم 

6- الاعتماد على القيلولة الطويلة

إذا أصبح الطفل يحتاج إلى النوم لفترات طويلة بعد المدرسة حتى يستطيع استكمال يومه، فقد تكون هذه إشارة إلى أن نومه الليلي غير كافٍ أو غير منتظم.

7- الاستيقاظ متعبًا

حتى إذا نام الطفل عدد ساعات يبدو مناسبًا، فإن الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل أو النوم غير المريح قد يجعله يستيقظ في الصباح وهو يشعر بالتعب والإرهاق.

8- تراجع الأداء الدراسي

من العلامات التي يجب الانتباه إليها حدوث تغير واضح في مستوى الطفل الدراسي، خاصة إذا صاحب ذلك ضعف في التركيز أو النسيان أو الشعور المستمر بالإجهاد.

كم ساعة يحتاج الطفل من النوم؟

تختلف احتياجات النوم حسب العمر، فالأطفال في سن المدرسة يحتاجون عادة إلى عدد ساعات أكبر من المراهقين. وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بأن يحصل الأطفال من 6 إلى 12 عامًا على نحو 9 إلى 12 ساعة من النوم يوميًا، بينما يحتاج المراهقون من 13 إلى 18 عامًا إلى نحو 8 إلى 10 ساعات.

كيف تضبطين نوم طفلك قبل الدراسة؟

تنصح عبد العظيم ببدء تعديل مواعيد النوم تدريجيًا قبل الدراسة بدلًا من تغييرها بشكل مفاجئ، مع تثبيت موعد الاستيقاظ يوميًا، وتقليل استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والابتعاد عن الوجبات الثقيلة والمشروبات المنبهة في المساء.

كما يفضل تجهيز غرفة النوم لتكون هادئة ومريحة، وعدم السماح للطفل بتحويل السرير إلى مكان لمشاهدة الهاتف أو اللعب لفترات طويلة.

مع بداية الدراسة الأطفال عودة الأطفال المدارس 8 علامات تكشف قلة النوم عند طفلك مع بداية الدراسة استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم قلة النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

المتهمون

القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية في القاهرة

المتهمة

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة.. ضبط طرفى مشاجرة بسلاح أبيض وإسطوانة غاز في الشرقية

بالصور

مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء

مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد