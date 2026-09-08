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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع متوسط سعر الدولار في مصر ختام الثلاثاء 8 سبتمبر

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحركًا صعوديًا خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وارتفع متوسط سعر الدولار لنحو 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 50.98 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

بلغ أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك اليوم نحو 51.05 جنيه، وسجله البنك الأهلي الكويتي (ABK).

أسعار الدولار في البنوك اليوم

وبلغ سعر شراء الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.05 جنيه و 51.15 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك نكست نحو 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في بنك الإسكندرية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB).

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 51.00 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كل من المصرف المتحد وHSBC نحو 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار في بنوك العقاري المصري العربي والتجاري الدولي (CIB) عند 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع .

وزاد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليصل إلى 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، وتداول في بنك مصر عند المستوى نفسه.

وصعد الدولار لنحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع في كل من المصري الخليجي، والتنمية الصناعية، وقناة السويس، والعربي الأفريقي الدولي.

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 50.96 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع.

وسجل في كل من بنك البركة، وأبوظبي الأول مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك بيت التمويل الكويتي نحو 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، سجل الدولار نحو 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار

واستقر سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل في بنك أبوظبي التجاري نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

حركة الدولار مقابل الجنيه المصري

وشهدت أسعار صرف العملة الخضراء صعودا في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار إغلاق اليوم السابق، مع استمرار تفاوت أسعار الشراء والبيع بين البنوك.

أسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكي متوسط سعر الدولار أعلى سعر للدولار سعر الدولار رسميا

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