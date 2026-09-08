ارتفاع الدولار مستمر في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء .. آخر تحديث

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات مستمرة نحو الانخفاض والارتفاع، حيث واصلت العملة الأمريكية صعودها لتعود وتتخطى حاجز الـ 51 جنيهًا للبيع في أغلب البنوك العاملة في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط متابعة مستمرة من المتابعين لحركة الأسعار في القطاع المصرفي.
سعر الدولار اليوم في البنوك
بنك قناة السويس: شراء 51.000 - بيع 51.100
مصرف أبوظبى الإسلامى: شراء 51.000 - بيع 51.100
اتش اس بى سى HSBC: شراء 50.982 - بيع 51.079
بنك الكويت الوطني NBK: شراء 50.980 - بيع 51.080
بنك مصر: شراء 50.970 - بيع 51.070
المصرف المتحد: شراء 50.960 - بيع 51.060
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.950 - بيع 51.050
بنك الإسكندرية: شراء 50.950 - بيع 51.050
كريدى أجريكول: شراء 50.940 - بيع 51.040
البنك الأهلي المصري: شراء 50.940 - بيع 51.040
بنك البركة: شراء 50.920 - بيع 51.020
البنك المصرى الخليجى: شراء 50.870 - بيع 50.970
بنك التعمير والإسكان: شراء 50.870 - بيع 50.970
البنك المركزى المصرى: شراء 50.839 - بيع 50.978
المصرف العربى الدولى: شراء 50.810 - بيع 50.910