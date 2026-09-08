ارتفاع الدولار مستمر في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء .. آخر تحديث

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات مستمرة نحو الانخفاض والارتفاع، حيث واصلت العملة الأمريكية صعودها لتعود وتتخطى حاجز الـ 51 جنيهًا للبيع في أغلب البنوك العاملة في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط متابعة مستمرة من المتابعين لحركة الأسعار في القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك قناة السويس: شراء 51.000 - بيع 51.100

مصرف أبوظبى الإسلامى: شراء 51.000 - بيع 51.100

اتش اس بى سى HSBC: شراء 50.982 - بيع 51.079

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 50.980 - بيع 51.080

بنك مصر: شراء 50.970 - بيع 51.070

المصرف المتحد: شراء 50.960 - بيع 51.060

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.950 - بيع 51.050

بنك الإسكندرية: شراء 50.950 - بيع 51.050

كريدى أجريكول: شراء 50.940 - بيع 51.040

البنك الأهلي المصري: شراء 50.940 - بيع 51.040

بنك البركة: شراء 50.920 - بيع 51.020

البنك المصرى الخليجى: شراء 50.870 - بيع 50.970

بنك التعمير والإسكان: شراء 50.870 - بيع 50.970

البنك المركزى المصرى: شراء 50.839 - بيع 50.978

المصرف العربى الدولى: شراء 50.810 - بيع 50.910